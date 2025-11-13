Una barbería solidaria llega a Salera de Castellón para apoyar la lucha contra el cáncer masculino

El Centro Comercial Salera de Castellón pone en marcha una acción muy especial dentro de la campaña #SácaloALaLuz: una barbería solidaria donde los visitantes podrán lucir un bigote solidario como gesto de apoyo a la lucha contra el cáncer masculino.

Del 13 al 15 de noviembre, la planta baja del centro se transformará en un espacio dedicado a la concienciación, donde todo aquel que lo desee podrá hacerse un bigote simbólico, emblema internacional del movimiento Movember. Por cada bigote, Salera donará 2 euros a la AECC de Castellón, con un máximo de 2.000 euros. El horario será de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Un gesto pequeño, un impacto grande

La iniciativa invita a los castellonenses a participar de forma sencilla en una causa social: mostrar un bigote solidario para hacer visible la importancia de la prevención, la detección temprana y el cuidado de la salud masculina.

Además de participar en la barbería, los asistentes podrán acceder a información elaborada por la AECC sobre los principales tipos de cáncer masculino, como el de próstata, testículos y el cáncer de mama en hombres.

“Necesitamos dar visibilidad”

Alejandro Galocha, gerente de Salera, destaca el poder de este símbolo: “Con #SácaloALaLuz queremos dar visibilidad al cáncer masculino y promover la detección temprana. El bigote solidario es una forma directa y muy visual de unirse a esta causa junto a la AECC y Movember”, afirma.

Movember y el bigote: un símbolo global

El bigote se ha convertido en la seña de identidad de Movember, un movimiento que lleva más de veinte años cambiando la conversación sobre la salud de los hombres a nivel mundial y que impulsa iniciativas de investigación, prevención y apoyo psicológico. Desde el movimiento destacan: “Nos entusiasma que Salera se sume a amplificar nuestro mensaje. Cada bigote ayuda a que más personas tomen conciencia de la importancia de la salud masculina”.

Una acción dentro del programa Caring for Communities

La barbería solidaria forma parte del proyecto #SácaloALaLuz, impulsado por CBRE en 47 centros de España y Portugal, reforzando su compromiso con la salud masculina y la colaboración con entidades como AECC y Movember.