La Cámara de Comercio premia el talento empresarial de Castellón

La Cámara de Comercio de Castelló ha celebrado una nueva edición de los Premios Cámara 2024 a través de los cuales reconoce el esfuerzo, la innovación y el compromiso social de las empresas castellonenses. La gala ha servido para reunir, en un mismo escenario, a los verdaderos protagonistas del emprendimiento, la innovación y la empresa familiar.

La cita ha arrancado con unas palabras de la presidenta de la Cámara de Comercio, Lola Guillamón, quien ha destacado la "capacidad de superación" del tejido empresarial de la provincia. "Una capacidad que no tiene límites y que, junto con la digitalización, la sostenibilidad y la internacionalización, constituye un pilar esencial para fortalecer la competitividad", ha añadido Guillamón.

La presidenta del ente empresarial también ha hecho mención al "avance en infraestructuras que están haciendo de Castellón un polo de atracción para el desarrollo industrial" y ha añadido que, desde la Cámara de Comercio, "seguiremos trabajando por una provincia más próspera, con esfuerzo, compromiso y pasión, con el objetivo de seguir alcanzando grandes metas".

Los premiados

Tras el discurso inaugural de Guillamón se ha procedido a la entrega de los galardones a los premiados, que han sido los siguientes:

Premio ‘Empresa Centenaria’ : El Periódico Mediterráneo, que celebra un siglo de labor informativa como referente provincial.

: El Periódico Mediterráneo, que celebra un siglo de labor informativa como referente provincial. Premio ‘Extraordinario’ : Fernando Roig, por su trayectoria empresarial.

: Fernando Roig, por su trayectoria empresarial. Premio ‘Trayectoria Internacional’ : Gesuncer SL (Vila-real), por su proyección exterior en el sector de fritas, esmaltes y colores para la industria cerámica.

: Gesuncer SL (Vila-real), por su proyección exterior en el sector de fritas, esmaltes y colores para la industria cerámica. Premio ‘Innovación Digital ’: Malco Digital Group SRL (Castelló), por un proyecto de movilidad digitalizada bajo demanda mediante carsharing.

’: Malco Digital Group SRL (Castelló), por un proyecto de movilidad digitalizada bajo demanda mediante carsharing. Premio ‘Pyme Exportadora’ : Clasol Frutas & Verduras SL (Burriana), por convertirse en un proveedor integral del sector hortofrutícola y exportar a más de 15 países europeos.

: Clasol Frutas & Verduras SL (Burriana), por convertirse en un proveedor integral del sector hortofrutícola y exportar a más de 15 países europeos. Premio ‘Pyme Exportadora’ (accésit): Personas y Tecnología SL (Onda), por su proyección internacional en el diseño, desarrollo y fabricación de maquinaria multisectorial.

Personas y Tecnología SL (Onda), por su proyección internacional en el diseño, desarrollo y fabricación de maquinaria multisectorial. Premio ‘Emprendedor’ : Roigres Internacional SLU (Almassora), por su modelo de negocio innovador que combina agencia comercial, consultoría y central de compras.

: Roigres Internacional SLU (Almassora), por su modelo de negocio innovador que combina agencia comercial, consultoría y central de compras. Premio ‘Innovación al Turismo’ : Bodegues Besalduch, Valls & Bellmunt SL, por su modelo turístico que integra enoturismo, cultura y patrimonio industrial.

: Bodegues Besalduch, Valls & Bellmunt SL, por su modelo turístico que integra enoturismo, cultura y patrimonio industrial. Premio ‘Trayectoria’ : Camping Riberamar SA (Orpesa), por el proceso continuo de mejora y ampliación que lo ha convertido en un destino moderno y completo.

: Camping Riberamar SA (Orpesa), por el proceso continuo de mejora y ampliación que lo ha convertido en un destino moderno y completo. Premio ‘Accord a la Calidad Social’ : Colorobbia España SA (Vilafamés), por su compromiso con el desarrollo social, territorial y promover la igualdad de género.

: Colorobbia España SA (Vilafamés), por su compromiso con el desarrollo social, territorial y promover la igualdad de género. Premio ‘Accésit’: Comercial Orbel SA (Almassora), por modernizar la formación técnica en el sector industrial a través de la digitalización avanzada.

Discursos

Tras la entrega de los galardones ha tomado la palabra la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha señalado que "nuestras empresas son clave para el impulso económico, el desarrollo tecnológico y para tender puentes al futuro a través de la innovación".

Finalmente, el acto ha concluido con el parlamento de la presidenta de les Corts, Llanos Massó quien ha señalado que "detrás de cada éxito hay un equipo humano que cree en lo que hace, y eso es el mayor activo de nuestra provincia".

Fernando Roig: "Este reconocimiento es todo un orgullo"

Uno de los momentos más emotivos de la gala lo ha protagonizado Fernando Roig, premiado por su trayectoria al frente de Pamesa y el Villarreal CF. El empresario ha recordado que llegó a Vila-real hace 48 años "por lo que me considero de Castellón, de Vila-real, y, para mí, este reconocimiento es todo un orgullo". Roig ha destacado dos fechas importantes de su trayectoria: 1977, cuando con 30 años se hizo cargo de Pamesa, y 1997, cuando tomó las riendas del Villarreal CF.

A este respecto ha señalado que "son dos entidades, una como empresa y la otra como entidad deportiva, que han llevado el nombre de la provincia por todo el mundo". "Y poder haber colaborado a ello es una gran satisfacción", ha añadido el empresario quien ha concluido su parlamento instando a "seguir haciendo este esfuerzo para Castellón se siga conociendo y reconociendo más por todo el mundo".

Referente del tejido empresarial

Fernando Roig se ha convertido en un referente indiscutible del tejido empresarial y deportivo de la Comunitat Valenciana. Propietario y presidente de Pamesa Cerámica, ha convertido la compañía en uno de los mayores grupos del sector cerámico a nivel internacional, que destaca por su capacidad de innovación, su visión estratégica y su apuesta decidida por el crecimiento sostenible.

Su actividad empresarial se extiende también a otros sectores como la distribución, la energía o el deporte como presidente del Villarreal CF. Su trayectoria está marcada por el compromiso con el territorio, la creación de empleo, la proyección internacional y la capacidad de generar valor allí donde emprende.