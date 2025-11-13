12 meses, 12 historias, el calendario más humano para 2026 en Castellón

El Calendario Solidario 2026 de Síndrome de Down Castellón vuelve a emocionarnos con una edición que celebra la diversidad, la inclusión y el talento de sus protagonistas. Presentado en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés, el proyecto reúne doce imágenes llenas de sensibilidad para apoyar los programas que la entidad ofrece a más de 350 personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en la provincia.

La obra es el resultado del trabajo fotográfico de Arantxa Ripollés, autora de las imágenes que dan vida a los doce meses del año. Cada fotografía refleja el espíritu del lema que guía esta edición: “Diversidad que inspira”.

Doce meses, doce miradas

El calendario de este año presenta una colección de imágenes construidas a partir de sensaciones, gestos y momentos cotidianos que muestran la alegría, la participación y la autenticidad de las personas usuarias de la entidad.

Gracias a la colaboración de El Corte Inglés, que ha cedido el atrezo y el vestuario, la propuesta fotográfica logra una estética cálida y cercana que conecta con el público desde la primera página.

“Este calendario refleja la esencia de nuestra entidad: inclusión, alegría y participación. Cada sonrisa que aparece en sus páginas es un paso más hacia una sociedad más justa y solidaria”, expresó Carolina Ballester, presidenta de la Fundación Síndrome de Down Castellón. Durante la presentación, las personas participantes entregaron ejemplares a las empresas colaboradoras como gesto de agradecimiento por su compromiso con la inclusión.

Más que un calendario

Personas usuarias protagonistas del calendario, empresas colaboradoras y representantes de Síndrome de Down Castellón / Mediterráneo

El Calendario Solidario 2026 es mucho más que un proyecto artístico. Representa una vía de apoyo directo para financiar los programas y servicios que la entidad ofrece a más de 350 personas en la provincia. Cada ejemplar simboliza una historia de superación y una invitación a mirar la vida desde la diversidad. “Cada ejemplar representa una historia de superación y un compromiso con la inclusión. Queremos que cada mes sea una invitación a sonreír y a mirar la vida desde la diversidad”, añadió Ballester.

Empresas que suman

Como cada año, el calendario cuenta con el respaldo de empresas comprometidas con la igualdad, la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), agrupadas dentro del programa “Contamos Contigo”. Entre ellas se encuentran Altadia, Baldocer, Grespania, Pamesa, Togama, Suavina Calduch, Granados Monlleó, HamBuy, Éltie Cementos, Vithas Castellón, Nealis, Simetría y El Corte Inglés.

Acto de presentación vista general. / Mediterráneo

Dónde conseguirlo

El calendario está disponible por una donación de 5 euros en la sede de Síndrome de Down Castellón y en una amplia red de establecimientos colaboradores. En Castellón, puede adquirirse en El Corte Inglés, Papelería Navarro, Peluquería Pentina’t, AMC Escuela KingBoxing, y Carnicería Casa Juanjo. En Vila-real, en Peluquería Géminis; en Burriana, en Spai: Centro de fisioterapia y estimulación infantil; y en Fortanete (Teruel), en Jamones Daudén. La entidad anunciará próximamente nuevos puntos de venta a través de sus canales oficiales y redes sociales.

Toda una vida

Síndrome de Down Castellón es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a impulsar la inclusión social de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. A través de áreas como Atención Temprana, Formación y Empleo, Centro Ocupacional, Atención Psicoeducativa, Ocio y Tiempo Libre, Centro de Día y Envejecimiento Saludable, acompaña a las personas y sus familias en todas las etapas, fomentando su autonomía y mejorando su calidad de vida.