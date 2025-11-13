Castellón registra un terremoto de magnitud 2,6 esta madrugada
El movimiento sísmico ha tenido lugar a las 3.30 horas
Castellón
Hoy, de madrugada, Castellón ha sufrido una sacudida en forma de terremoto. Así lo indican los datos del Instituto Geográfico Nacional, que sitúa el epicentro de este movimiento en el término municipal de Torás, en la comarca del Alto Palancia.
En concreto se ha producido a las 3.30 horas a 3 kilómetros de profundidad, en latitud 39.9315 y longitud -0.6593, y ha tenido una magnitud de 2,6.
Por el momento, desde Emergencias 112 Comunitat Valenciana no han indicado que haya habido llamadas de la población alertando sobre esta circunstancia, por lo que es posible que no haya sido percibido.
Y es que hay que recordar que los que tienen una magnitud inferior a 3 suelen pasar desapercibidos.
