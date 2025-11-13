Cruz Roja sale a las calles de Castellón con sus huchas sostenibles, para pedir la solidaridad ciudadana

Cruz Roja en Castellón ha llevado a cabo el Día de la Banderita, una jornada emblemática y muy arraiga en la ciudad de Castelló, que invita a la ciudadanía a colaborar económicamente, a través de las huchas de cartón que se encuentran en diversas ubicaciones de la ciudad, para reforzar los proyectos que la organización humanitaria desarrolla a favor de la infancia más vulnerable.

Bajo el lema ‘Dar es recibir’, la campaña busca recaudar fondos para los proyectos que Cruz Roja realiza con los niños y niñas de familias que atraviesan por dificultades socioeconómicas, y con los jóvenes en situación de vulnerabilidad, para que puedan tener las mismas oportunidades educativas y de futuro.

Además de las respuestas a las necesidades básicas de niñas y niños, desde área de Intervención e Inclusión Social, Cruz Roja apoya a la infancia en sus estudios a través de proyectos como ‘Promoción del Éxito Escolar’ y ‘Juguete Educativo’, mediante el que la Organización proporciona un juguete nuevo a familias en dificultad para que sean ellas mismas quienes se lo entreguen en fechas señaladas.

Parentalidad positiva

Asimismo, mediante el programa de Infancia, la Organización realiza también intervenciones de apoyo a la parentalidad positiva, así como cobertura de las necesidades en la primera fase de crianza a familias sin los recursos necesarios.

Tampoco hay que olvidar otros proyectos como Infancia Hospitalizada, con el que se realizan actividades lúdicas con los niños y niñas que se encuentran hospitalizados.

La sociedad castellonense se vuelca

Entre las autoridades e instituciones que han participado con la iniciativa se encuentra la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha tomado parte en la campaña en la mesa petitoria situada en la Plaza de la Pescadería, donde ha trasladado su gratitud hacia la labor que se realiza desde la entidad.

Precisamente la alcaldesa ha dejado patente su agradecimiento por la colaboración que brindó Cruz Roja, cuando se coordinó el dispositivo desde el Ayuntamiento, para ayudar y colaborar con los municipios afectados por la dana.

La Diputación Provincial de Castellón también se ha sumado esta mañana a la celebración. Así, la vicepresidenta de la institución provincial, María Ángeles Pallarés, y la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, han participado en esta cita solidaria. “Hoy nos sumamos al Día de la Banderita para reconocer el trabajo incansable de Cruz Roja y de su voluntariado, que son un ejemplo de compromiso y solidaridad con las personas que más lo necesitan. Animo a todos los vecinos y vecinas de Castellón a acercarse y colaborar, porque cada gesto cuenta y juntos podemos seguir ayudando a quienes más lo necesitan”, ha destacado la vicepresidenta provincia.

Celebración del día de la Banderita / t

También la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, acompañada por el Teniente Coronel de la Comandancia de la Guardia Civil, Joaquín Rebollo, han visitado esta mañana una de les mesas petitorias instaladas por Cruz Roja en la capital con motivo del 'Día de la Banderita'.

García Valls ha querido reconocer "la labor insustituible" de los voluntarios y voluntarias de la organización y espera que la ciudadanía colabore en esta jornada, destacando que "Cruz Roja es un pilar fundamental de la cohesión social en nuestra provincia, llegando donde nadie más llega para ayudar a los más vulnerables".