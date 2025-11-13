La UJI suma un presupuesto de 140,6 millones a la espera de un nuevo doble grado para 2027

La Universitat Jaume I (UJI) aprueba un presupuesto de 140,6 millones a la espera de un nuevo doble grado para 2027, además de aprobar la modificación del proyecto de Estatutos de la Universitat Jaume I, en atención a la propuesta de la Comisión de Reforma de los Estatutos, en respuesta al Dictamen del Consell Jurídic Consultiu.

El claustro ha dado luz verde a la estimación de ingresos genéricos para 2026, con los que se financian las actividades ordinarias del campus, que ascienden a 140.613.212,93 euros, un 4% más que en el 2025, debido a la realización de inversiones reales previstas en el plan propio de inversiones que se financiarán con el remanente de tesorería.

Unas cifras que apoyan las líneas de gobierno marcadas por el gobierno de Eva Alcón en Riu Sec condicionadas por la ejecución del acuerdo de financiación plurianual entre las universidades públicas valencianas y la Generalitat firmado el 8 de octubre, que establece un horizonte estable en el corto y medio plazo, un nuevo marco presupuestario para el periodo 2026-2029.

El documento, tal y como explica la UJI, consolida el nivel de financiación actual, incluyendo los 4,85 millones de euros extrapresupuestarios que recibía la UJI, además de prever la compensación de los incrementos de los costes salariales y la consolidación de la financiación de las ayudas Maria Goyri, y de dar estabilidad si en el futuro se cumplen las compensaciones por el aumento de los gastos derivados de las normativas estatales y autonómicas y de la inflación. Además, en caso de mejora de la situación financiera de la Generalitat, permitirá que se activen partidas para necesidades singulares o de financiación ligada a objetivos.

Campus de la UJI. / Mediterraneo

En la otra cara de la moneda, la de los gastos previstos por la UJI, los de personal (98.062.649,17 €), con un aumento del 1,22% respecto al año anterior, debido al crecimiento vegetativo; y los gastos corrientes (30.026.430,87 €), con una disminución del 0,28% respecto a 2025, representan el 91% del presupuesto global.

Proyectos de futuro

En el claustro, la rectora de la UJI, Eva Alcón, ha presentado las líneas de gobierno para 2026, que constituyen "la hoja de ruta para consolidar un modelo universitario que, desde la calidad académica y la responsabilidad social, aspira a adaptarse a los nuevos retos con la mirada abierta, inclusiva y transformadora", ha dicho.

«Este documento culmina una etapa de trabajo institucional iniciada en 2022 y, por eso, muchas de las acciones previstas completan iniciativas emprendidas en los últimos años, sin renunciar a las oportunidades que nos permiten plantear proyectos con vocación de futuro», ha señalado la rectora, Eva Alcón. «En conjunto, mantienen el impulso para continuar avanzando hacia una universidad resiliente, proactiva y diversa, capaz de anticiparse al cambio y de promover el desarrollo individual y colectivo», ha añadido. Las líneas de gobierno se estructuran en seis ejes estratégicos y constan de un total de 70 medidas.

Un grupo deestudiantesde la UJI / Mediterraneo

Destacan, en cuanto al estudiantado, la creación de un portal web Red de Acompañamiento y Mentoría UJI y la actualización de la web de becas y ayudas con un calendario unificado y más accesible; además de potenciar la investigación de calidad, con la apertura de los materiales docentes 'on line', y una ventana única para consolidar un nuevo servicio de Gestión en la Investigación y Transferencia; y activar el IV Plan de Igualdad (2026/29) para impulsar la inclusión y sensibilizar contra las conductas de violencia y discriminación. En paralelo, en la internacionalización del campus, se implementa una estrategia con América Latina con la creación de la cátedra UJI-UNAM, reforzando la alianza de las universidades europeas en el UniverCity (EDUC).

Más titulaciones

No obstante, es en la formación donde la UJI da un paso adelante, y continuando con la actualización de la oferta de titulaciones y, tras anunciar la puesta en marcha del doble grado internacional de Humanidades y Comunicación Audiovisual, ha avanzado la implantación de otro doble grado, de Criminología y Psicología, previsiblemente para el 2027. Asímismo, se iniciarán los másteres en Ingeniería Industrial y Biotecnología Aplicada a la Salud Global y se culminará el Plan Microcreds con los certificados digitales Europass.

El refuerzo de los procesos de calidad y gestión académica se plasmará, además, en la creación del Centro de Enseñanzas Propias y de Formación Permanente y un sistema de garantía de la calidad específico. En cuanto a la mejora en la innovación educativa, se diseñará un portal web de materiales docentes en abierto para poner en valor los recursos del nuevo Centro de Innovación Educativa y Tecnologías Digitales (CIETD).