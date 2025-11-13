Macrosubasta de bienes de Frost-trol: esta es la (elevada) suma de todos los lotes a la venta

La conocida industria de Castellón, Frost-trol, está más cerca de su liquidación al no haber podido superar la grave crisis financiera sufrida en los últimos años. En primavera se cerró la actividad y se despidió a los 130 trabajadores que permanecían, a lo que siguió el concurso de acreedores.

Subasta de la nave principal en Cabanes

El objetivo prioritario era encontrar un nuevo inversor para devolver el uso original a las instalaciones, ubicadas en Cabanes. Un propósito que no ha logrado culminarse, por lo que los bienes de la compañía se ponen a subasta.

Tal y como avanzó Mediterráneo, la propiedad más importante es la nave industrial de más de 5.000 metros cuadrados de superficie, para la que ya se pueden presentar ofertas. El plazo, de un mes, culmina el 12 de diciembre. No hay un precio de salida, pero desde la compañía encargada del proceso se valora la nave en casi 22 millones de euros.

Equipos y maquinaria, próximos a subastarse

La subasta corresponde solo a este inmueble, por lo que todo lo que hay en el interior —maquinaria, líneas de fabricación o mobiliario— también saldrá a subasta próximamente.

En total se ofrecerán 70 lotes diferentes. Entre las dependencias industriales y el resto de elementos, la valoración total alcanza los 31 millones de euros.

Activos valorados en millones de euros

Frost-trol se dedicaba a la fabricación de refrigeradores industriales destinados a establecimientos comerciales, como supermercados. Entre los productos que ahora se pueden adquirir están las existencias todavía en stock, cuantificadas en 4,4 millones de euros, una línea de producción valorada en 1,4 millones, o elementos de menor cuantía, como una plataforma plegadora por 408 euros.

El dinero que se obtenga de este proceso servirá para abonar las deudas pendientes y acordar los pagos a los acreedores.

La nave de Cabanes se puso en funcionamiento en 2020, e incorporó tecnología de última generación. Un año más tarde se produjo un hecho determinante en esta crisis. Una operación fallida de suministro a un gran cliente no fue comunicada por el comercial responsable, que llegó a ser detenido por ello. Como consecuencia de ello, la empresa siguió fabricando sin poder obtener el rendimiento económico previsto. A este tropiezo se sumó la crisis del covid, y el fuerte incremento de los previos derivado de la guerra en Ucrania.

A pesar de los intentos para reflotar los números rojos, con refinanciaciones de deuda, en mayo se declaró el concurso, que ahora deriva en la subasta de los bienes.