La recaudación del impuesto de herencias en Castellón se duplica pese a las bonificaciones

Una de las razones que obligan a una familia a acercarse a un notario tiene que ver con el reparto de bienes tras la muerte de un allegado. En el primer semestre, en Castellón se dieron 11.902 aceptaciones de herencias. Un proceso que tiene otra cara de la moneda: la de la gente que decide renunciar al legado que le correspondería.

Menos renuncias gracias a las bonificaciones

De enero a junio se rechazaron 289 herencias, lo que supone un retroceso del 17,4% respecto a la primera mitad de 2024. Una disminución que, como ya señaló Mediterráneo, tiene como explicación la bonificación de tributos aplicada por la Generalitat.

Tal y como apuntaron desde el Colegio Notarial de la Comunitat en Castellón y el Colegio de Abogados, se podía dar el caso de que una familia tuviera que heredar propiedades sin dinero en metálico, por lo que existía una dificultad para hacer frente a los tributos que acompañaban a estos trámites. Las modificaciones normativas eximen de este pago a familiares directos (hijos o padres), por lo que se han reducido las renuncias.

La recaudación fiscal se dispara

A pesar de ello, llama la atención el balance de la Agència Tributària Valenciana (ATV) sobre el impuesto de sucesiones. Lejos de reducirse, en Castellón ha llegado a duplicar su recaudación.

De enero a septiembre se recaudaron 44,9 millones de euros en la provincia, un 103,3% más que en idéntico tramo de 2024. Desde la Conselleria de Economía y Hacienda explican esta aparente paradoja en "las actuaciones desarrolladas por el Departamento de Inspección y Gestión Tributaria de la ATV en su lucha contra el fraude y la evasión fiscal". Añaden que esta labor se centra en "informar para el correcto cumplimiento por parte del contribuyente, y posteriormente entra la tarea inspectora, con la finalidad de detectar fraudes, bonificaciones mal aplicadas y autoliquidaciones mal presentadas".

Nuevas bonificaciones familiares desde 2026

Por otro lado, está previsto que las bonificaciones se amplíen a partir de 2026. La Ley de Acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat Valenciana del presente año incluyó un descuento del 25% para hermanos, tíos y sobrinos carnales, con efecto a partir del 1 de junio. Una bonificación que se espera ampliar desde el 1 de junio de 2027.

Unas medidas que están a expensas de las cuentas autonómicas para el próximo año, en un momento de gran complejidad para la actividad en Les Corts tras la renuncia del president, Carlos Mazón.

Opiniones divididas sobre el impacto fiscal

Las bonificaciones de la Generalitat cuentan con opiniones discordantes. Una de las más recientes proviene de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que calcula que la Generalitat dejará de recaudar unos 65 millones de euros en el conjunto de la Comunitat, tanto en el impuesto de donaciones como en patrimonio, procedentes de las grandes fortunas.

Con todo, se espera un aumento de la recaudación autonómica gracias a la pujanza que experimenta el sector inmobiliario.