Testimonio de una madre: Mi hijo se casa y es imposible coger cita previa en el registro civil de Castellón
La mujer denuncia que en tres meses no ha podido coger cita ni presencial, ni telefónica ni telemática
"Mi hijo se quiere casar. Lleva tres meses intentando coger cita en el Registro Civil de Castellón y es imposible". Es el SOS que ha emitido Eva Paulo, que ha denunciado la odisea que supone gestionar la cita para el expediente matrimonial.
Matrimonio
Según ha explicado precisa este trámite para poder contraer matrimonio por lo civil, en el Ayuntamiento de Castelló, pero, como no tienen este papel del Juzgado no les pueden guardar la cita. El tiempo apremia, pues la reserva en el restaurante es para el 24 de octubre y, a un año vista, es la única fecha.
Ni presencial, ni telefónica, ni on line
Durante estos tres meses, señala, ha sido imposible realizar esta gestión ni presencial, ni telefónica ni telemáticamente. "Lleva 3 meses intentándolo y no hay manera", ha señalado.
Sin citas
Mediterráneo ha constatado las dificultades para poder contactar con el registro civil de Castelló. De hecho, a través de la línea telefónica no cogían el teléfono y vía online decían que no había citas disponibles.
No es la primera vez que Mediterráneo se hace eco de la problemática en el registro civil. De hecho, a finales del año pasado se anunció la implantación de un nuevo sistema de cita previa y gestión de colas en los registros civiles de los partidos judiciales de Castellón. Este nuevo sistema, que ya ha empezado a funcionar en Castelló, Nules, Segorbe y Vila-real, "mejora la atención a la ciudadanía y reduce los tiempos de espera".
Sin embargo, en febrero del año pasado la problemática persistía, como explicaba una mujer nacida en Rumanía y empadronada en Castellón desde hacía 23 años, que relataba su calvario para poder coger cita en el registro civil para poder contraer matrimonio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres familias castellonenses en el ‘top-10’ de fortunas de la Comunitat Valenciana
- Dos castellonenses se afianzan entre los más ricos de España
- Una tienda 'outlet' de Estados Unidos aterriza en Castelló
- El acuerdo de la Unión Europea con Sudáfrica desploma la cosecha de mandarinas en un 40%
- Fallece el banderillero castellonense Josele a los 55 años
- Aemet activa de nuevo la alerta amarilla en Castellón… y esta vez no es por la lluvia
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvia y granizo en Castellón
- Aldeas ‘abandonadas’ y lujo rural a la venta en Castellón: entre el turismo y la vida bohemia