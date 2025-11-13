Testimonio de una madre: Mi hijo se casa y es imposible coger cita previa en el registro civil de Castellón

"Mi hijo se quiere casar. Lleva tres meses intentando coger cita en el Registro Civil de Castellón y es imposible". Es el SOS que ha emitido Eva Paulo, que ha denunciado la odisea que supone gestionar la cita para el expediente matrimonial.

Matrimonio

Según ha explicado precisa este trámite para poder contraer matrimonio por lo civil, en el Ayuntamiento de Castelló, pero, como no tienen este papel del Juzgado no les pueden guardar la cita. El tiempo apremia, pues la reserva en el restaurante es para el 24 de octubre y, a un año vista, es la única fecha.

Ni presencial, ni telefónica, ni on line

Durante estos tres meses, señala, ha sido imposible realizar esta gestión ni presencial, ni telefónica ni telemáticamente. "Lleva 3 meses intentándolo y no hay manera", ha señalado.

Sin citas

Mediterráneo ha constatado las dificultades para poder contactar con el registro civil de Castelló. De hecho, a través de la línea telefónica no cogían el teléfono y vía online decían que no había citas disponibles.

El registro civil informa que no hay citas disponibles para el trámite / MEDITERRÁNEO

No es la primera vez que Mediterráneo se hace eco de la problemática en el registro civil. De hecho, a finales del año pasado se anunció la implantación de un nuevo sistema de cita previa y gestión de colas en los registros civiles de los partidos judiciales de Castellón. Este nuevo sistema, que ya ha empezado a funcionar en Castelló, Nules, Segorbe y Vila-real, "mejora la atención a la ciudadanía y reduce los tiempos de espera".

Sin embargo, en febrero del año pasado la problemática persistía, como explicaba una mujer nacida en Rumanía y empadronada en Castellón desde hacía 23 años, que relataba su calvario para poder coger cita en el registro civil para poder contraer matrimonio.