El tiempo: ¿Por qué el cielo de Castellón se llena de polvo?
El litoral de la provincia amanece este viernes bajo una densa niebla
El litoral de Castellón ha amanecido este viernes con una bruma densa que enturbia el cielo y deja un ambiente inusual para estas fechas. Un fenómeno que mantiene la visibilidad reducida en buena parte de la costa castellonense.
Borrasca Claudia
La situación está vinculada a los efectos indirectos de la borrasca Claudia, que aunque castiga con fuerza al oeste peninsular, también está generando consecuencias visibles en el Mediterráneo. Entre ellas, la llegada de abundante polvo sahariano, que está empeorando la calidad del aire en todo el litoral este.
El responsable del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA), el catedrático Jorge Olcina, explica que la irrupción de aire procedente del Sahara está originando una calima “bastante espesa”, que persistirá durante el viernes y comenzará a remitir a lo largo del sábado.
Según el experto, Claudia impulsa aire cálido cargado de partículas en suspensión, lo que complica la respiración, especialmente entre personas más sensibles a estos episodios atmosféricos.
Un mar más frío
Además, esta entrada de aire templado llega a un Mediterráneo ya más frío en noviembre, lo que provoca un contraste térmico que favorece la formación de bancos de niebla matinal, visibles en zonas costeras hasta que el sol los disipa con el paso de las horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres familias castellonenses en el ‘top-10’ de fortunas de la Comunitat Valenciana
- Aemet activa de nuevo la alerta amarilla en Castellón… y esta vez no es por la lluvia
- Fallece el banderillero castellonense Josele a los 55 años
- Castellón registra un terremoto de magnitud 2,6 esta madrugada
- Aldeas ‘abandonadas’ y lujo rural a la venta en Castellón: entre el turismo y la vida bohemia
- Otro susto para la almendra de Castellón: Europa propone importar 500.000 toneladas de EEUU con arancel cero
- Luto en el sector azulejero de Castellón: fallece Rafael Benavent, fundador de Keraben
- Tres mujeres de Castellón entre las 52 más ricas de España