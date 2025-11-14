IPC desbocado en Castellón: cumple seis meses como la provincia con más inflación de España

Los consumidores de Castellón afrontan el inicio de la campaña navideña con unos costes superiores a la media nacional. Y esto no es algo puntual del mes de octubre, sino una tendencia que se mantiene en el tiempo.

Castellón lidera el aumento de precios

Las cifras del Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondientes al mes pasado muestran cómo la provincia tiene una inflación del 3,9%. Ya es el sexto mes consecutivo en el que Castellón encabeza el ranking nacional. La media española se sitúa en el 3,1%, mientras que la Comunitat Valenciana también destaca por su aumento de precios, con un 3,5%.

En el detalle de productos, el apartado de vestidos es el que más sube, con un 10% en el último mes. Es el resultado del inicio de la campaña de invierno, que cada año se retrasa más por las altas temperaturas en otoño. También crece el calzado en un 3,2%.

Alimentación y energía, los otros focos de presión

En cuanto a la alimentación, aumenta un 1,2%, al igual que las bebidas no alcohólicas, mientras que las alcohólicas crecen un 2%.

Otro de los sectores que más afecta a los bolsillos es el energético, que sube un 1,9% en Castellón. Incluye electricidad, carburantes y gas. Además, los servicios de telefonía también se encarecen, con un aumento del 2,7%.

El turismo da un respiro al cierre del verano

En cambio, el final de la campaña turística, que en Castellón se concentra en los meses de verano, ha frenado algunos precios. Los alojamientos turísticos caen un 9% en apenas un mes, mientras que los paquetes vacacionales bajan un 5,5%.

Aun así, esta inflación desbocada en la provincia se mantiene a las puertas de las fechas navideñas, un periodo en el que tradicionalmente aumentan los precios en ropa y alimentación.

La gripe aviar encarece los huevos

Otro factor que influirá en los próximos cálculos del IPC será la gripe aviar, que ya ha supuesto una considerable subida en los precios. Los huevos —que llevaban meses encareciéndose— se han disparado un 5,1% en el conjunto de España solo en octubre. Una tendencia que podría mantenerse mientras sigan las alertas sanitarias en las granjas avícolas.

Una persona coge unos huevos en un supermercado. / Luis Tejido / EFE

Subida general en todo el país

En cuanto al 3,1% de inflación general en España, se trata de la mayor subida en los últimos 16 meses. Los alimentos, la electricidad y el transporte se sitúan a la cabeza de este aumento, consolidando un cierre de año con presión inflacionista tanto a nivel nacional como provincial.