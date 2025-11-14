La Diputación de Castellón avanza hacia garantizar la depuración de aguas: las 14 obras impulsadas

La Diputación de Castellónavanza en su compromiso por cubrir las necesidades en materia de depuración de aguas en la provincia con el impulso de 14 obras con una inversión total de 9,6 millones de euros.

El vicepresidente y responsable de Infraestructuras, Héctor Folgado, y el diputado del Ciclo Integral del Agua, Iván Sánchez, han visitado este viernes la ampliación de la estación depuradora de Santa Magdalena de Pulpis, cuyos trabajos se encuentran a pleno rendimiento y se están llevando a cabo en una infraestructura que se construyó en 1985 y que presentaba una serie de deficiencias que requerían de una solución.

Hoja de ruta

“Desde el equipo de gobierno provincial seguimos con nuestra hoja de ruta marcada por atender las demandas de nuestros municipios, sobre todo los más pequeños, y garantizarles infraestructuras tan necesarias como son las depuradoras”, ha expresado Folgado.

La actuación en Santa Magdalena de Pulpis se une a las catorce obras impulsadas por la institución provincial en municipios de menos de 1.000 habitantes. Así, además de la nombrada, la Diputación de Castellón actúa en la ampliación de la estación depuradora de Cinctorres, así como en la mejora de las estaciones depuradoras de Torralba del Pinar, Villamalur, Sacañet, Benlloc-Vilanova d’Alcolea, Cabanes y Alcudia de Veo. También lleva a cabo diferentes bombeos como a la depuradora de Zorita en Palanques, a la de Forcall en Todolella; a la de Forcall en Villores; a la de la Mata en Olocau del Rey y de Vilanova d'Alcolea a la de Benlloc. A ello se suma la estación depuradora de Vallibona y las obras para construir una estación de bombeo para tratar las aguas residuales de Higueras a la localidad vecina de Pavías.

Reforzar el suministro

Este conjunto de actuaciones se enmarcan en el compromiso de la Diputación por reforzar las actuaciones en materia hídrica con el objetivo puesto en "llevar los recursos donde realmente importan y de reforzar el suministro y la eficiencia en el uso del agua en toda la provincia".

Como ha expresado el vicepresidente provincial, “garantizar una buena depuración de aguas conlleva la generación de nuevas oportunidades para el desarrollo y para fijar la población en nuestro territorio, así como para reforzar la protección del medio ambiente y hacer sostenible el ciclo integral del agua”. Por ese motivo, “desde la Diputación de Castellón seguiremos reforzando la apuesta y compromiso de la presidenta Marta Barrachina porque esta sea la legislatura del agua y lograr la garantía hídrica en el conjunto de la provincia”, ha concluido Folgado.