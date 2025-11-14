Castellón recibe al buque de salvamento Clara Campoamor: la fecha para visitarlo

El buque de Salvamento Marítimo Clara Campoamor ha atracado, después de 18 años, en el muelle de Levante del puerto de Castellón y tiene previsto realizar una jornada de puertas abiertas para que pueda ser visitado por la ciudadanía.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha visitado hoy, con la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, la embarcación junto al capitán del buque, Gorka Boronat, y el responsable de PortControl, Javier García.

80 metros y 23.000 CV de potencia

Este buque lleva trabajando en Salvamento Marítimo desde el año 2007 y cubre todo el arco mediterráneo, desde el estrecho de Gibraltar hasta la frontera con Francia. Entre sus funciones realiza operaciones de rescate, salvamento, lucha contra incendios y apoyo marítimo en emergencias. Cuenta con 80 metros, una manga de 18 metros y una potencia instalada de más de 23.000 CV. Entre sus capacidades destaca su gran capacidad de remolque, equipamiento avanzado para rescate y extinción de incendios y está preparado para la ejecución de operaciones complejas en condiciones extremas.

Asimismo, cabe destacar que se trata de uno de los buques más emblemáticos de Salvamento Marítimo y lleva el nombre de Clara Campoamor, pionera en la defensa de los derechos y libertades de las mujeres en España.

Durante la visita, Ibáñez ha anunciado la jornada de puertas abiertas y ha destacado que “es un auténtico privilegio que casi 18 años después de su primera vez, regrese este buque al puerto de Castellón que prestigia a nuestro país y, por tanto, prestigia al puerto de Castellón” y, al respecto, ha asegurado que “estamos muy orgullosos, es algo que nos hace grandes y para Castellón es muy importante disponer de este tipo de iniciativas”.

"Una oportunidad"

Carrasco ha incidido en que “sin duda es una oportunidad que el mejor barco que tiene el Estado español de salvamento marítimo pueda estar un mes en la ciudad de Castellón”. “También es una oportunidad para que todos los castellonenses vengan a verlo en esa jornada de puertas abiertas, donde también podrán ver el documental con todas las acciones tan importantes en las que ha intervenido este buque”, ha añadido la munícipe.

“En 2007 ya estuvo en nuestra ciudad, y ahora, 18 años después, vuelve a Castellón poniendo en valor la ciudad y fruto de esa estrecha colaboración puerto-ciudad, en la que Castellón vuelve a mirar al mar”, ha subrayado la primera edila.

Castellón recibe al buque de salvamento Clara Campoamor: la fecha para visitarlo / MANOLO NEBOT

Asimismo, García Valls ha señalado que “ha sido una visita muy provechosa para conocer como desde salvamento marítimo están pendientes de cualquier tipo de emergencia en el mar, desde incendios, a vertidos de hidrocarburos o barcos hundidos”.

Además, la subdelegada ha explicado que “el barco es el de mayor capacidad de salvamento marítimo porque atiende también buzos e incluso puede bajar hasta mil metros de profundidad con un buzo”.

“Nos podemos sentir orgullosos porque tenemos una herramienta en salvamento marítimo que está por encima de las que puedan tener otros países europeos de nuestro entorno”, por lo que “animamos a la gente de Castellón a que venga a ver y conocer el barco porque vale la pena”, ha asegurado la subdelegada.

Documental sobre la ‘Operación Woodford'

PortCastelló será el escenario del estreno del documental sobre la Operación Woodford, una de las intervenciones submarinas más relevantes y complejas realizadas por Salvamento Marítimo. La proyección tendrá lugar en Castellón el 26 de noviembre en el Club Náutico, destacando el vínculo del puerto con esta misión histórica en la que el buque Clara Campoamor desempeñó un papel decisivo.

Previamente, como detalló Ibáñez, se celebrará la jorrnada de puertas abiertas, el 23 de noviembre, "para que los ciudadanos puedan ver in situ el Clara Campoamor y conocer las labores que realiza”. “La visita es un aliciente y un atractivo más para la interacción puerto-ciudad en la que estamos trabajando”, ha aseverado Ibáñez.