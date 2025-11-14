Castellón supera los 60.000 vecinos con diabetes: Sanidad refuerza el control con inteligencia artificial y el diagnóstico precoz

La provincia de Castellón cuenta ya con 60.306 personas diagnosticadas de diabetes, una cifra que refleja el peso creciente de esta patología crónica y que ha llevado a la Conselleria de Sanitat a intensificar sus estrategias de prevención, detección y seguimiento. El dato forma parte del balance difundido con motivo del Día Mundial de la Diabetes, en el que el departamento autonómico insiste en la importancia de actuar cuanto antes para evitar complicaciones graves.

Signos de alerta

Para mejorar la detección en edades tempranas, Sanidad ha distribuido en los centros sanitarios un decálogo de signos de alerta dirigido especialmente a padres y madres. El documento, elaborado junto a sociedades científicas y a propuesta de la Asociación Valenciana de Diabetes, reúne síntomas que pueden delatar un debut de diabetes tipo 1: sed intensa, micción frecuente, hambre constante, pérdida de peso, cansancio persistente o cambios de humor inesperados, entre otros.

La directora general de Atención Primaria, Eva Suárez, subraya que “es importante que los padres y madres puedan detectar posibles síntomas asociados a la diabetes para que, en caso de sospecha, consulten cuanto antes a los pediatras”, una intervención temprana que permite evitar complicaciones graves.

Tecnología avanzada

La estrategia autonómica no solo se centra en el diagnóstico. Sanidad ha incorporado nuevos dispositivos de tecnología avanzada que permiten un mayor control en la administración de insulina, especialmente en personas con diabetes tipo 1. Desde 2024, los médicos de familia pueden prescribir sensores de medición de glucosa intersticial, una herramienta que alerta al paciente en caso de descompensación y que ya utilizan cerca de 25.000 personas en toda la Comunitat.

Además, alrededor de 2.000 pacientes cuentan con sistemas de asa cerrada, capaces de ajustar automáticamente la dosis de insulina. Estos dispositivos, explica el coordinador del Plan para la Diabetes, Vicente Campos, suponen “un control más avanzado de la enfermedad” para quienes cumplen los criterios de idoneidad.

El plan que desarrolla la Conselleria contempla también la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, la mejora de la coordinación asistencial y la promoción de hábitos saludables, fundamentales para prevenir la aparición de diabetes tipo 2 y para controlar adecuadamente la enfermedad una vez diagnosticada.

El 14% de población

En la Comunitat Valenciana, la diabetes afecta al 14% de la población, con más de 560.000 personas diagnosticadas —3.234 menores y 557.677 adultos—, la gran mayoría casos de diabetes tipo 2 vinculados a la obesidad y el sedentarismo. Pero en Castellón, donde más de 60.000 vecinos conviven ya con esta enfermedad, la apuesta por la prevención, la tecnología y el seguimiento precoz se ha convertido en una herramienta clave para frenar su impacto en la salud y en la calidad de vida.

Acción en el Hospital General

Para conmemorar el día internacional, el Hospital General de Castelló acogió una jornada sobre el abordaje de la diabetes. El centro ha puesto en marcha un sistema multimodal de educación terapéutica en diabetes infantojuvenil. Como muestra, el cuento Ximet, no te preocupes, sigue adelante que aborda la diabetes, tanto en sus aspectos físicos como emocionales, como explica el Colegio de Enfermería de Castellón en su web. «Explicamos de forma didáctica a través del libro cuáles son los síntomas previos, como es el ingreso hospitalario, y los tres pilares básicos del utocuidado: alimentación, deporte y medicación», comenta Sergio Olives, enfermero experto en Educación Diabetológica del Hospital General de Castellón y editor científico del texto. El cuento es obra de Amaia Álvarez, maestra y coordinadora de la Unidad Pedagógica Hospitalaria del Hospital General de Castellón.