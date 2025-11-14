Gesuncer recibe el reconocimiento a su trayectoria internacional

La Cámara de Comercio reconoció a Gesuncer con uno de sus galardones, poniendo en valor su destacado impulso internacional. El premio supone el broche de oro a la celebración del 20º aniversario del nacimiento de esta firma, fundada en Vila-real en 2005, con carácter 100% exportador y especializada en a la comercialización de fritas, esmaltes, tintas digitales y materias primas destinadas a la industria cerámica.

La dilatada trayectoria de Gesuncer se ha fundamentado, desde sus inicios, en un decidido esfuerzo por la exportación, que le ha valido una posición de referencia en los mercados internacionales. Así, la compañía ha desempeñado su labor comercial en multitud de países y ha logrado establecer clientes en Turquía, Oriente Próximo, Sri Lanka, Túnez y Portugal, entre otros. «Actualmente estamos centrando parte de nuestros esfuerzos en ampliar nuestra presencia en el norte de África y zona del Golfo Pérsico», explican desde la firma.

Sus nuevas instalaciones integran almacenes, oficinas y áreas logísticas. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Etapa clave

La empresa estrenó nuevas instalaciones hace unos meses y la creación de esta sede supone la consolidación de una etapa clave en su crecimiento. Así, el nuevo espacio, que integra almacenes, oficinas y áreas logísticas, permite gestionar de forma ágil la selección de nuevos productos y el desarrollo de canales de venta internacionales, reforzando así su posicionamiento en el mercado global de productos químicos. Además, su diseño en base a criterios de sostenibilidad incluyó la incorporación de una planta solar fotovoltaica, que permite a Gesuncer reducir de forma significativa las emisiones de CO 2 , en línea con el compromiso medioambiental de la compañía.

El destacado avance de Gesuncer en las fusiones de las grandes corporaciones y multinacionales que irrumpen en el mercado tiene su origen en la apuesta por procurar un contacto más personal a los clientes y colaboradores, una cualidad que le permite empatizar y conectar con cualquier mercado y la convierte en la elección correcta.

En este sentido, la profesionalidad y el buen hacer han conseguido establecer una diferenciación de Gesuncer con respecto al resto de empresas, mediante el ofrecimiento a sus clientes de soluciones globales para todo el proceso, abarcando desde el proyecto hasta la comercialización. «Intentamos que los clientes nos consideren parte de sus logros y precisen de nuestro apoyo técnico para sus proyectos futuros», señalan los responsables de la compañía.

Proyectos

Para la consecución de estos objetivos, la compañía apuesta por proporcionar a sus clientes lo mismo que exige a sus proveedores: ahorro, calidad e innovación, tres pilares clave para el desarrollo de su actividad.

Las recientes acciones adoptadas por Gesuncer responden al inicio de una nueva etapa en la que la compañía reforzará la colaboración con otras empresas para tutorizarlas, e implantar nuevos productos y marcas en diferentes países. «La experiencia, nuestra red de contactos y el conocimiento del comercio internacional hacen que Gesuncer busque expandir sus fronteras con nuevos productos y sectores, que impulsarán a la empresa en proyectos totalmente diversificados», explican.