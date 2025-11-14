El tiempo: ¿Por qué llega la bruma al cielo del litoral de Castellón?

El litoral de Castellón ha amanecido este viernes con una bruma densa que enturbia el cielo y deja un ambiente inusual para estas fechas. Un fenómeno que mantiene la visibilidad reducida en buena parte de la costa castellonense.

Borrasca Claudia

La situación está vinculada a los efectos indirectos de la borrasca Claudia, que aunque castiga con fuerza al oeste peninsular, también está generando consecuencias visibles en el Mediterráneo. Entre ellas, la llegada de abundante polvo sahariano, que está empeorando la calidad del aire en todo el litoral este.

El responsable del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA), el catedrático Jorge Olcina, explica que la irrupción de aire procedente del Sahara está originando una calima “bastante espesa”, que persistirá durante el viernes y comenzará a remitir a lo largo del sábado.

Neblina sobre la provincia de Castellón. / Manolo Nebot

Según el experto, Claudia impulsa aire cálido cargado de partículas en suspensión, lo que complica la respiración, especialmente entre personas más sensibles a estos episodios atmosféricos.

Un mar más frío

Además, esta entrada de aire templado llega a un Mediterráneo ya más frío en noviembre, lo que provoca un contraste térmico que favorece la formación de bancos de niebla matinal, visibles en zonas costeras hasta que el sol los disipa con el paso de las horas.