Malco Rent a Car, la movilidad inteligente que impulsa la innovación digital

La empresa castellonense Malco Rent a Car recibió el Premio a la Innovación Digital otorgado por la Cámara de Comercio de Castellón, un reconocimiento que distingue a las compañías que apuestan por la tecnología para mejorar su competitividad y la experiencia de sus clientes.

La entrega del galardón tuvo lugar el jueves en el acto anual de Premios de la Cámara, donde Malco fue distinguida por su modelo de transformación digital integral: un proceso que combina la automatización interna, la optimización de precios en tiempo real y una experiencia de usuario totalmente digitalizada. «Innovar no es solo incorporar tecnología, sino repensar cómo hacer las cosas más fáciles para el cliente», señaló José Ramón Hernández, CEO de Malco.

De Meetiq a la innovación premiada

El origen de este reconocimiento se remonta a la participación de Hernández en Meetiq 2025, el encuentro empresarial impulsado por la Cámara de Comercio para fomentar la transformación digital. Hernández compartió cómo Malco había digitalizado tanto procesos de back office, con un sistema inteligente de gestión de precios que ajusta las tarifas según la demanda, como de front office, con un innovador carsharing orientado a destinos vacacionales, que permite alquilar vehículos por horas con total autonomía y sin esperas.

Ponencia de Ramón Hernández en Meetiq 2025 el pasado mes de junio. / Mediterráneo

A raíz de esa intervención, el equipo de Malco adaptó la experiencia presentada en Meetiq a la memoria de candidatura al premio de la Cámara de Comercio… y acabó conquistando al jurado.

Innovar para seguir creciendo

Este galardón llega en un año especialmente relevante para la empresa, que ha sido también reconocida con el Accésit Formación y Empleo en los Premios Pyme del Año 2025, concedidos por la Cámara de Comercio de Castellón, la Cámara de Comercio de España y Banco Babadell, con la colaboración de El Periódico Mediterráneo.

Entrega del premio Cámara Pyme del Año en Formación y Empleo. / Mediterráneo

Mientras tanto, la compañía continúa expandiendo su red. Su última apertura ha sido en Barcelona, donde ya ofrece servicio tanto en el Aeropuerto de El Prat, a través del modelo Meet&Greet, entrega y recogida directa del vehículo sin colas ni mostradores, como en L’Hospitalet de Llobregat, con unas oficinas modernas que reflejan su apuesta por la experiencia de cliente. «Nuestro objetivo es seguir digitalizando cada paso, pero sin perder el trato humano que siempre nos ha definido», añadió Hernández.