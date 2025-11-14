Martínez Mus analiza este domingo en 'Mediterráneo' la nueva etapa del Consell tras la renuncia de Mazón
El vicepresidente segundo desgranará en una entrevista en exclusiva los avances en la reconstrucción, la relación con las víctimas de la dana y el futuro pacto con Vox
La renuncia de Carlos Mazón como president de la Generalitat y la designación de Juanfran Pérez Llorca para sucederle en el cargo, y cuya investidura todavía depende del visto bueno de Vox, han marcado las últimas dos semanas en lo político. Un día después del pasado atrás de Mazón, el castellonense Vicente Martínez Mus asumía la vicepresidencia segunda para la Recuperación, en sustitución de Francisco José Gan Pampols, un cargo al que suma las competencias que ya tenía en materia de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.
El exalcalde de Xilxes, nuevo número tres del Ejecutivo valenciano, analizará este domingo en una entrevista en exclusiva en Mediterráneo, la nueva etapa del Consell tras la renuncia de Carlos Mazón. Martínez Mus repasará los proyectos del Gobierno valenciano en la zona cero de la tragedia, la relación con el Gobierno central y la nueva etapa de acercamiento con las víctimas de la dana.
El vicepresidente segundo abordará también los retos del nuevo Consell de Pérez Llorca, las relaciones con Vox y algunos de los proyectos clave de Castellón, como la ronda Oeste o el futuro Tram de la Plana
