Patim abre sus puertas en Castellón para derribar estigmas sobre las adicciones

Un día para mirar de frente las adicciones

La oenegé Patim ha celebrado este viernes una Jornada de Puertas Abiertas en su recurso de Castellón con un objetivo claro: acercar a la ciudadanía la realidad de las adicciones y mostrar el trabajo cotidiano que se lleva a cabo para acompañar a quienes atraviesan esta situación.

La iniciativa forma parte de una acción nacional impulsada por UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, en el marco de su 40º aniversario.

Cuatro servicios de Castellón se suman a la jornada

Bajo el lema común “Abriendo puertas para derribar estigmas”, Patim abrió las puertas de cuatro de sus servicios en la provincia:

el centro de día ,

, la comunidad terapéutica Los Granados ,

, y las dos viviendas para mujeres (de apoyo al tratamiento y de inserción social).

Quienes participaron pudieron conocer de primera mano —y de forma rigurosa y profesional— el día a día del trabajo en adicciones, un ámbito donde los estigmas siguen ejerciendo un peso que, según la entidad, dificulta el acceso a ayuda y retrasa los procesos de recuperación.

“La discriminación impide que las personas busquen ayuda y retrasa la recuperación, y no solo afecta a quien consume sustancias o juega de forma compulsiva, también a su familia”, explican desde Patim.

Encuentros que abren conversaciones necesarias

Para hacer la jornada más cercana y dinámica, Patim organizó actividades abiertas que reunieron a familias, pacientes, estudiantes y profesionales. Estos encuentros facilitaron el diálogo y permitieron romper ideas preconcebidas sobre las adicciones, mostrando los programas y servicios que ofrece la entidad y los recursos humanos y materiales con los que se desarrollan.

La buena acogida de la iniciativa evidenció que la participación comunitaria —desde familias hasta barrios enteros— es clave para la integración de las personas con adicciones.

Además, la presencia de agentes de las administraciones públicas y del tercer sector abrió nuevos canales de conversación para abordar retos presentes y futuros desde un enfoque integral.

“El estigma solo agrava la situación y suele convertir un problema de salud en uno de carácter social, alimentado por el miedo y la falta de información”, remarcan.

Jornada Patim / Mediterráneo

Una red abierta y cohesionada

Patim no ha estado sola. Entidades de distintas comunidades autónomas secundaron la acción impulsada por UNAD, reforzando la imagen de una red participativa, cohesionada y centrada en las personas.

UNAD y su base social subrayan así su defensa de una atención basada en derechos y en el acompañamiento respetuoso y personalizado.

Radiografía de las adicciones atendidas

Los datos del informe “Perfil de las adicciones en 2024”, en el que participa Patim, reflejan una realidad donde la salud mental y las adicciones están estrechamente vinculadas.

Cuando la salud mental también pide ayuda

La mitad de las personas que acuden a tratamiento en la red UNAD presentan problemas de salud mental asociados.

de las personas que acuden a tratamiento en la red UNAD presentan asociados. Entre las mujeres , la sustancia más consumida es el alcohol , seguida de la cocaína .

, la sustancia más consumida es el , seguida de la . Entre los hombres, predomina el consumo de cocaína, seguido del alcohol.

El perfil más frecuente en mujeres

Mayores de 34 años

Nacionalidad española

Estudios primarios

Situación de desempleo

Con hijos e hijas

Problemas de salud mental en el 49% de los casos

de los casos Residencia habitual en vivienda de familiares

El perfil más frecuente en hombres

Trayectorias de consumo superiores a 11 años

Inicio del consumo antes de los 18 años en la mitad de los casos

en la mitad de los casos Mayor presencia de problemas de salud físicos , además de los de salud mental (45%)

, además de los de salud mental (45%) Sustancias más consumidas: cocaína, alcohol y heroína

Mayoritariamente sin hijos

Una red que acompaña a 38.000 personas cada año

UNAD, con más de 200 organizaciones en toda España, atiende anualmente a más de 38.000 personas con adicciones y a sus familias, trabajando desde un modelo centrado en la persona y basado en la intervención social, sanitaria y comunitaria.