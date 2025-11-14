Peligra el pescado de Castellón en Navidad: los días de faena se acaban a principios de diciembre

Los recortes que desde hace años aplica la Unión Europea (UE) a la pesca de arrastre del Mediterráneo van a tener consecuencias muy negativas para el sector a medio y largo plazo, pero algunas podrían empezar a notarse en menos de un mes. Y afectarán a quienes viven de la mar, pero también a las familias. Los marineros de Castellón avisan de que, si las cosas no cambian en los próximos días, en Navidad no habrá pescado autóctono en las mesas de los hogares de la provincia y tampoco en los restaurantes. «El suministro peligra. Ya no nos quedan más días para faenar», advierte Manuel Peña, patrón mayor de la cofradía de Castelló.

A finales del año pasado, y después de semanas de tira y afloja, Bruselas acordó que las embarcaciones de la modalidad de arrastre del Mediterráneo pudieran faenar una media de 130 días al año (la primera propuesta de la Comisión era reducir esas jornadas a 27) a cambio de introducir algunas medidas como, por ejemplo, mallas más amplias. Los 61 barcos de arrastre de Castellón cumplieron a rajatabla la exigencia europea, aunque el problema ahora es que la mayoría está a punto de agotar esos 130 días de pesca. Algunas embarcaciones, de hecho, permanecen amarradas desde hace algunos días porque ya los han consumido, aunque el grueso lo hará la primera semana de diciembre.

A los 17 barcos de arrastre de Peñíscola este año apenas les quedan 14 ó 15 días para poder salir a faenar. Pese a que en los últimos meses han aplicado criterios de autorregulación (este mes de noviembre solo han trabajado de lunes a jueves), el cupo se les acaba el 11 de diciembre, es decir, a partir de esa fecha tendrán prohibido pescar. En Benicarló, en cambio, la situación es mejor. Solo una barca ha gastado ya todos los días asignados y el resto estima que tendrá suficientes jornadas para acabar el año.

Aunque la voz de alarma la han dado los pescadores catalanes (el conseller de Agricultura aseguró el miércoles que si no se dan más días extraordinarios faltará pescado en Navidad), los marineros de Castellón también avisan de las consecuencias. «La situación es muy grave y lo que necesitamos son soluciones ya», explica Peña.

El tiempo apremia

Tanto el Ministerio de Agricultura como la Comisión Europea son conscientes del problema. De hecho, el ministro Luis Planas se ha reunido en los últimos días con el comisario de Pesca europeo, Costa Kadis, y este se ha mostrado dispuesto a ampliar el número de días para este año. No obstante, no ha concretado ni el cuándo ni el cómo. «Si nos van a dar más jornadas que espabilen. Los días pasan, todo sigue igual y nosotros estamos al límite», añade el patrón mayor de la cofradía de Castelló.

Los pescadores vuelve a estar pendientes de lo que se decide en Bruselas y, de nuevo, reina, el escepticismo. «Si al final el comisario de Pesca cumple y da un día y medio o dos extra de pesca, como ha sucedido en otras ocasiones, el problema seguirá siendo el mismo», asegura un veterano marinero que recuerda que hace unos años podían trabajar 190 jornadas.

Y mientras UE estudia qué hacer, el ministro de Agricultura y Pesca, que ayer aseguró que no se prevé «ningún desabastecimiento» de pescado o marisco en Navidad, tiene sus ojos puestos en la reunión del 11 y 12 de diciembre en Bruselas y que tratará la fijación de los Totales Admisibles de Captura (TAC) y las cuotas de pesca para 2026. Planas avanzó que reclamará mantener en 130 los días en los que se pueda faenar y tener como base «no la cifra inicial del 2024, sino la final después de las medidas que también se aplicaron a aquel año».