De República Dominicana a Castellón para ejercer la medicina familiar

Heidy Rodríguez León, nacida en República Dominicana, es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Está trabajando como médico interino en el Centro de Salud Integrado de Almassora. Por el momento, afirma que sí tiene idea de permanecer en la provincia. «Ya he formado una familia en Castellón y aquí me siento como en casa. El clima me acompaña».

Su historia

«Vine a Castellón en el 2013, después de vivir durante unos meses en Valencia, en busca de un equilibrio que favoreciera el descanso y las horas de estudio sin la necesidad de viajar a diario en tren», explica.

No ha notado diferencias para ejercer

Ella no ha notado más dificultades para ejercer la medicina en España siendo extranjera. «Como he venido a realizar los estudios necesarios, me he adaptado e integrado con facilidad al sistema», explica. «Vine a realizar la especialidad (MIR) de Medicina familiar y comunitaria (2012-2016) en el hospital general de Castellón y en el Centro de salud de Almassora (UDMFYC)», aclara.

Las diferencias entre República Dominicana y España

Heidy Rodríguez sí ha podido constatar las diferencias entre República Dominicana y España. «El sistema nacional de salud universal y solidario que existe en España, en mi país, no existe. En la República Dominicana tenemos un sistema nacional de salud mixto que se divide en régimen contributivo (privado) y subsidiado (público). Los servicios públicos, ofrecen valoraciones y hospitalización gratuita, aunque existen casos en que el paciente asume el coste de servicios básicos de salud, como pruebas complementarias y ciertos medicamentos», explica sobre las diferencias de ambos países.

Médicos extranjeros

En la provincia de Castellón hay 262 médicos extranjeros colegiados. De ellos, 127 ejercen en la sanidad pública (48,47%) y 78 en la privada (29,77%). Además, 18 (6,87%) compagina el trabajo público privado. Por otro lado, hay un 13,74% que no están empleados (36). A su vez uno de ellos estudia MIR y dos están jubilados o son colegiados honoríficos.

La provincia cuenta con colegiados de 38 nacionalidades distintas, incluida la española, aunque destacan cinco países como los principales de procedencia. Así, Colombia es el país con más doctores (45), seguido de Cuba e Italia (33 cada uno), además de Venezuela (28) y Rumanía (27).