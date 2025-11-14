Sonia Rodríguez, criadora de gallinas de Castellón: "Si entrara la gripe aviar el impacto sería brutal"

Las medidas para intentar frenar el avance de la gripe aviar se intensifican. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación decretó este jueves el confinamiento de todas las aves de corral que se crían al aire libre en España. Según la orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se extiende a todas las granjas avícolas, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo o las que produzcan carne o huevos para su venta directa al consumidor, la prohibición de que los animales permanezcan al aire libre. Esta prohibición ya regía desde el pasado lunes para las zonas consideradas de especial riesgo y especial vigilancia, en total 1.201 municipios en el país.

En Castellón la medida afecta a la totalidad de las granjas avícolas. Desde el pasado lunes estaban en confinamiento las explotaciones de 15 municipios (Albocàsser, Canet lo Roig, Traiguera, Vall d’Alba, Alcalà de Xivert, Almenara, Benlloch, Cabanes, Xilxes, les Coves de Vinromà, la Llosa, Moncofa, Orpesa, la Vall d’Uixó y Vilanova d’Alcolea, aunque desde este jueves las restricciones tienen que cumplirse en todas las localidades.

Sonia Rodríguez es una de las productoras de huevos de Castellón que desde ya está obligada a confinar a sus animales. En su explotación de Vinaròs tiene 12.000 gallinas camperas que hasta ahora se criaban entre naranjos, pero que ahora están confinadas en el interior de la nave. «Son medidas razones que entendemos perfectamente ya que el riesgo que corremos es muy grande», asegura esta emprendedora.

Para que los animales noten lo menos posible que ya no pueden salir al exterior, esta ganadera de Vinaròs ha implantado toda una serie de medidas. «Les pongo alfalfa y les comprado piedras minerales para que jueguen y se entretengan», describe.

En el sector avícola comparten las nuevas medidas del Ministerio y aseguran que si en virus llegara a sus explotaciones el impacto sería brutal. «Tenemos miedo, ya que si alguno de nuestros animales se infectara tendríamos que sacrificarlos a todos», dice Rodríguez.

Desde la Unió Llauradora también valoran de manera positiva el el endurecimiento de las medidas para luchar contra la gripe aviar. «Es una decisión correcta, aunque para las personas que tienen animales para autoconsumo va a suponer una pequeña molestia», afirma Francis Ferreres, responsable técnico de ganadería de la Unió.

El ministro lanza un mensaje de tranquilidad

Desde el Ministerio de Agricultura explican que la ampliación del confinamiento a todas las granjas se ha decidido tras la elevación del riesgo de la entrada de la enfermedad en España en la última semana. Para evaluar este riesgo se tienen en consideración factores como el número de focos notificados en Europa, los puntos en los que se localizan y los movimientos de aves silvestres desde zonas de riesgo en el continente.

El ministro Luis Planas lanzó «mensaje de tranquilidad y serenidad» y desvinculó la enfermedad de la subida de precios en productos como los huevos. «Son medidas temporales, por supuesto, que van a proseguir en la medida en que sean necesarias para evitar esta situación», dijo.

Desde el mes de julio se han notificado 139 brotes de gripe aviar en granjas avícolas de Europa. En España se han producido 14 focos en explotaciones, la mitad de ellos en Castilla y León, además de 53 en aves silvestres y 5 en cautivas.