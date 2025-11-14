Vuelve la lluvia a Castellón: Aemet estima un 100% de probabilidades

La provincia de Castellón encara el fin de semana con un cambio marcado de tendencia después de varios días de estabilidad. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un aumento progresivo de la nubosidad que irá ganando terreno desde primeras horas del sábado, con ambiente más fresco y sensación de humedad creciente. La jornada se mantendrá inicialmente tranquila, aunque con señales claras de que la atmósfera empezará a moverse.

Los modelos consultados por Aemet apuntan a que será a partir de la tarde cuando la situación empiece a complicarse. El viento del suroeste irá ganando intensidad y el cielo se cerrará por completo, creando el escenario propicio para que las precipitaciones aparezcan en buena parte de la provincia, especialmente en el litoral y el prelitoral, sin descartar que también alcancen áreas del interior.

El tramo horario de la lluvia

Será en la franja comprendida entre las 18.00 y las 24.00 horas del sábado cuando Aemet sitúa la probabilidad de lluvia en un 100% en zonas de Castellón, tal como refleja el modelo de Aemet. Este intervalo concentrará el grueso de la inestabilidad y se presenta como el más relevante para quienes tengan previsto desplazarse o realizar actividades al aire libre.

Probabilidad de lluvia en Castellón el sábado entre las 18.00 y las 0.00 horas. / Aemet

En zonas del Alto Palancia, la probabilidad de precipitaciones alcanza el 100%, y en el litoral oscilan entre el 75% y el 85%.

Este nuevo episodio llega apenas unas semanas después del último temporal significativo registrado en Castellón, el 30 de septiembre, cuando las tormentas dejaron acumulados destacados en municipios del interior norte y episodios puntuales de intensidad fuerte en el litoral central. Aquel episodio obligó a activar avisos amarillos y provocó balsas de agua en zonas urbanas, recordando la rapidez con la que la meteorología puede cambiar en la provincia.

Temperaturas el sábado

De cara al sábado, las temperaturas se moverán en valores moderados: máximas alrededor de 20-23 °C en la costa y algo más bajas en el interior. Por la noche, el termómetro descenderá de forma notable y el viento podría dejar rachas moderadas. Aemet recomienda mantenerse informado y extremar precauciones en los desplazamientos durante la franja horaria con lluvia asegurada.

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia: