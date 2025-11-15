La fiebre inmobiliaria llega a Telegram: se venden pisos en Castellón en dos horas

Hablar con tu pareja, enviar unas fotos a tus padres o recibir un encargo de tu jefe. Son los usos más habituales de las aplicaciones de mensajería instantánea como Telegram. Pero no son las únicas, pues incluso sirve ya como herramienta para vender una vivienda en la provincia de Castellón.

Un inmueble en Castelló, una vivienda en Burriana u otro domicilio en el Grau de la capital de la Plana son las últimas adquisiciones que se han cerrado a través de Telegram. Son transacciones impulsadas por Invernomics, firma especializada del sector y una de las pioneras en explotar esta herramienta de mensajería. «Castellón ha ganado atractivo en los últimos años», explica el fundador de la compañía a este periódico, Sergio Iranzo, quien añade que este escenario ocurre después de que Alicante o Valencia ya hayan experimentado su propio boom.

El perfil de los interesados

El canal abierto por Invernomics supera los 15.300 suscriptores. ¿Y quién se lanza a comprar una casa por Telegram? «El perfil del comprador oscila entre los 28 y 50 años», detalla Iranzo, señalando que aunque existe variedad, los compradores pretenden sobre todo invertir y luego obtener cierta rentabilidad con las viviendas.

«Tenemos clientes que compran desde fuera de España y que, ante la gran confianza que hemos generado, lo hacen sin acudir a ver el inmueble», sostiene Iranzo, apuntando que «las viviendas se podrían vender en cinco minutos si quisiéramos, porque hay más demanda que oferta, pero al final damos dos o tres horas cada vez que lanzamos un piso hasta asignarlo a un comprador».

La firma también trabaja con edificios vandalizados, asume el proceso final de gestión e incluso aborda la labor de reformar los inmuebles, dando respuesta a la falta de mano de obra del sector, como detalla su máximo responsable.

Rentabilidad alta

«La rentabilidad en la provincia es alta, de hecho una de las más elevadas de toda España, lo que hace que sea una zona muy atractiva para los inversores, que al final son los que suelen recurrir a estas vías para comprar», analiza el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Castellón, Francisco Nomdedéu, quien confirma el auge de canales alternativos como el Telegram y destaca la «fuerte competencia» que existe en el mercado ante «una demanda muy alta».

«Los compradores que pretenden adquirir como inversión restan al final posibilidades y opciones al comprador que solo quiere la vivienda para vivir», apunta Nomdedéu como uno de los efectos de esta tendencia, pues «muchas veces los inversores buscan adelantarse a cualquier otro comprador, ofreciendo incluso a los vendedores un adelanto económico a modo de reserva».