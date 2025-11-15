Castellón lidera la inflación en España: cómo afecta esto a sus trabajadores

Que Castellón sea la parte de España con el coste de la vida más alto ya ha dejado de ser novedoso. Los resultados del Índice de Precios al Consumo (IPC) de octubre muestran que la provincia registra una inflación del 3,9%, muy por encima del 3,1% nacional y también por delante del 3,5% autonómico.

Los salarios no acompañan

Esta tendencia no solo repercute en el bolsillo de los consumidores. Los trabajadores sufren una merma continuada en su poder adquisitivo, algo que los sindicatos califican de alarmante. El secretario general de UGT en Castellón, Vicente Chiva, afirma que la inflación "es el peor enemigo de los salarios de los empleados". Especialmente cuando la mayoría de convenios fijan los incrementos salariales según el IPC nacional.

Los convenios registrados en Castellón entre los meses de enero y octubre reflejan una subida de retribuciones del 3,2%, ligeramente superior a la estatal, pero siete décimas por debajo del IPC provincial. "Esto provoca que la pérdida de poder adquisitivo se mantenga, a pesar de las medidas acordadas meses atrás" en los convenios firmados en su momento. Este desajuste será uno de los principales escollos en la negociación de los próximos convenios colectivos, como los del metal o el transporte de mercancías por carretera.

Impacto desigual según la renta

El líder de CCOO en Castellón, Albert Fernández, añade una lectura clave: el golpe al bolsillo no afecta igual a todas las clases sociales. Recuerda que los empleados con menos ingresos destinan una parte mayor de su presupuesto a bienes básicos, "que son los que más han subido en los últimos tiempos". Subraya que esta espiral de precios "no afecta de igual manera a quien cobra el salario mínimo que a quien percibe cuatro veces más". Según Fernández, la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años "cuesta mucho de recuperar".

En otra vertiente, desde la patronal CEV Castellón constatan que una subida de inflación de ese calibre "es mala para todo, empresas y ciudadanos". El avance de precios "influye en los costes salariales; tanto en los convenios con subidas indexadas al IPC, como por las negociaciones de convenios en curso", añaden, por lo que la actual coyuntura "es mala para la economía provincial".

Ajuste para la cerámica

El convenio vigente de la industria cerámica, que es de ámbito autonómico, estableció una subida de salarios del 3%. Dentro de las cláusulas, estaba previsto un ajuste adicional en el caso de que el IPC estatal superara este porcentaje, algo que se ha dado en el mes de octubre. Si la tendencia se mantiene al cierre de 2025, para el nuevo convenio se deberá tener en cuenta esta revisión. También habrá un reajuste en las nóminas a partir del 1 de enero, en el caso probable de que no haya acuerdo antes del cambio de año. La propuesta de la parte sindical en la primera reunión del futuro convenio reclamó una mejora del IPC más un 1% adicional, con la finalidad de que haya una recuperación del poder adquisitivo.