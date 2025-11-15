El comercio de barrio cerrará otro año nefasto en Castellón: seis tiendas menos cada mes

El comercio de toda la vida es considerado el corazón de los barrios, pero la realidad es que ese corazón hace años que late muy lentamente. Y no solo en los municipios más grandes. Mercerías, tiendas de ropa y complementos, panaderías, pescaderías... los negocios de proximidad se van apagando poco a poco a medida que se jubilan quienes un día decidieron arriesgar su patrimonio y levantar la persiana. No hay relevo. No lo hubo en 2023. Tampoco en 2024. Y este año más de lo mismo: el 2025 acabará como otro año negro para el pequeño comercio de Castellón, ya que solo en los últimos doce meses han desaparecido otros 72 autónomos.

Pese a que el autoempleo vive un momento dulce en la provincia (de octubre del 2024 al mismo mes del 2025 Castellón ha ganado 871 autónomos, hasta alcanzar los 43.329), el pequeño comercio continúa inmerso en su particular crisis. Al cierre del décimo mes del año los emprendedores del sector solo eran 9.779 mientras que hace justo un año la cifra alcanzaba los 9.851. O dicho de una manera mucho más clara: en un año el comercio ha perdido 72 autónomos, una media de seis al mes.

En Castellón, y según los últimos datos de la Seguridad Social, solo quedan 9.779 autónomos del comercio y la cifra dista mucho de la registrada, por ejemplo, hace diez años, cuando los autoempleados de este sector superaban los 11.500. Una debacle que coincide en el tiempo con el auge del comercio electrónico, que ha acabado transformando la fisonomía de muchas calles de la provincia.

Un mujer pasa frente a un comercio del centro de Castellón que liquida por cierre. / KMY ROS

Pero las nuevas formas de consumo no son las únicas culpables de que cada vez queden menos tiendas tradicionales. «Los autónomos, en estos momentos, están viviendo una situación de cada día más trabas, más zancadillas, más obligaciones, lo que le hace muy difícil no solamente crear empleo, sino incluso mantenerlo», aseguran desde la ATA, la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos.

La sangría de autoempleados del comercio no es exclusiva de Castellón. En el conjunto del país, el sector ha perdido 13.210 autónomos en el último año y 36 comerciantes cada día de 2025. «Es indudable de que detrás de todas estas cifras hay muchos comerciantes que no pueden aguantar la presión fiscal, los altos costes y también la cantidad de obligaciones que se ponen encima de la mesa y que tienen que cumplir los autónomos. Esto está provocando la sangría que se viene produciendo en el sector, como también está sucediendo en otras actividades como la industria, el transporte o la agricultura», argumentan desde ATA.

585 euros menos de pensión

Quienes están al frente de un negocio aseguran que cada día tienen que hacer frente a una montaña de obstáculos y, para colmo, cuando llega la edad de jubilación se retiran con una pensión de pobre. Un ejemplo. Los profesionales por cuenta propia de Castellón que se han jubilado este año lo han hecho con una paga media de 1.080 euros al mes, 585 euros menos que aquellos que han trabajado por cuenta ajena.

Pensiones más bajas y subida de las cuotas (el Gobierno había planteado un alza de hasta 206 euros para 2026 aunque finalmente ha reculado) son algunas de las quejas que están detrás de la protesta que protagonizará Autónomos Unidos el 30 de noviembre. El colectivo ha convocado una manifestación en varias ciudades con el lema autónomos asfixiados, ¡basta ya!