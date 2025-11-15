La Diputación de Castellón asegura más de 900.000 euros para el Fondo de Cooperación Municipal para Municipios Turísticos

La Diputación de Castellón asegura 931.535,35 euros para el Fondo de Cooperación Municipal para Municipios Turísticos. El Patronato Provincial de Turismo celebrará el próximo martes Consejo Plenario en el que se aprobará una modificación de crédito para suplementar la partida destinada a los municipios turísticos de la provincia, igualando así el importe del pasado ejercicio.

“Desde la Diputación reforzamos nuestro compromiso con las localidades que contribuyen a que nuestra provincia sea referente en turismo de calidad y generación de oportunidades para dinamizar el territorio”, ha subrayado el vicepresidente y responsable del área Turística, Andrés Martínez.

El Fondo de Cooperación Municipal para municipios turísticos de la Comunitat Valenciana es una línea específica de ayuda destinada a colaborar con los municipios en la prestación de servicios a los turistas. El objetivo principal del fondo es apoyar a los municipios turísticos en la mejora y ampliación de sus servicios turísticos, así como en la gestión de los recursos generados por el turismo. Añadir que, a la cantidad aportada por la Diputación de Castellón, se sumará el importe asignado por parte de la Generalitat Valenciana.

La distribución de las aportaciones para cada municipio se realizará bajo los principios de objetividad y equidad y teniendo en cuenta indicadores de población y actividad turística. “Invertir en nuestros municipios turísticos es sinónimo de desarrollo, oportunidades y proyección, tres ejes transversales en el plan de actuación del Patronato Provincial de Turismo”, ha añadido el vicepresidente provincial.

Fondo asegurado en 2026

El compromiso de la Diputación de Castellón por asegurar 931.535,35 euros para el presente ejercicio destinado al Fondo de Cooperación Municipal para Municipios Turísticos, también quedará reflejado en el presupuesto 2026. Así lo confirmó la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, el pasado mes de octubre cuando anunció que el próximo año quedan garantizados los Fondos de Cooperación Municipal, para la lucha contra el Despoblamiento y para Municipios Turísticos.

Así, además del presupuesto asegurado para el Fondo de Cooperación destinado a los municipios turísticos, en lo referente al Fondo de Cooperación Municipal se va a invertir 15,2 millones de euros, directos a garantizar la autonomía municipal y fortalecer la financiación local, especialmente en los municipios pequeños o con menos recursos. Por su parte, el Fondo para la Lucha contra el despoblamiento contará de manera inicial con 2,2 millones de euros, siendo una herramienta clave para mantener los servicios básicos en el interior y garantizar que todos los vecinos, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades.