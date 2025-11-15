Un "incidente procesal" suspende la subasta de la nave de Frost-trol

Los procedimientos concursales de empresas y los plazos de liquidación suelen ser complejos. El último ejemplo es el de la subasta de los bienes de Frost-trol, la histórica compañía de Castellón. Como avanzó Mediterráneo, esta semana se ha puesto en marcha este proceso, que comprende un total de 70 lotes valorados en más de 30 millones de euros.

La subasta de la nave queda paralizada

La parte más relevante es la nave industrial de Cabanes, con más de 5.000 metros cuadrados de superficie y tasada en casi 22 millones de euros. El miércoles comenzó el periodo para presentar ofertas, previsto hasta el 12 de diciembre, pero se ha producido un cambio que ha dejado la operación en suspenso.

Según indican fuentes de la administración concursal de Frost-trol a este periódico, la suspensión se debe a "un incidente que debe resolverse en el juzgado". La presentación de un escrito motivó la paralización de la subasta, que se reanudará cuando exista una resolución del Juzgado de lo Mercantil de Castellón. La subasta no la gestiona directamente la administración concursal, sino la firma especializada Eactivos, encargada de publicitar la operación. Por parte de esta empresa mencionan que con la suspensión quieren preservar las máximas garantías del proceso.

Un inmueble fuera de la puja, pero el resto de lotes sigue adelante

Este inmueble ya no figura entre los bienes en subasta, aunque el resto de lotes continúan expuestos, con el aviso de que próximamente se activará su puja. Entre ellos hay maquinaria especializada para la producción de neveras industriales —la actividad principal de Frost-trol—, carretillas elevadoras, mobiliario diverso o incluso la propia marca, valorada en 1.000 euros.

Todo lo que se recaude con estas ventas se destinará a cerrar la liquidación y abonar las cantidades pendientes a particulares y empresas acreedoras.

Una liquidación tras años de dificultades financieras

Frost-trol, con más de 60 años de historia, cerró sus puertas la pasada primavera tras despedir a los 130 trabajadores que quedaban, después de no haber superado varios procesos de refinanciación de su deuda.

En un primer momento, la administración concursal estudió la posibilidad de vender la compañía a otra firma del sector, aprovechando que las instalaciones de Cabanes —estrenadas hace solo cinco años— contaban con tecnología puntera. Al no encontrar un comprador que permitiera continuar la actividad, en septiembre se decidió acudir a la liquidación, un proceso que depende previamente de la subasta de los bienes para sufragar las deudas acumuladas.