Localizan presencia de avispa velutina en 23 municipios de la provincia de Castellón

La avispa velutina, conocida popularmente como avispón asiático o avispa asesina, avanza con paso firme por la provincia de Castellón. Desde que en septiembre de 2023 un agricultor de la comarca de Els Ports detectara el primer ejemplar en un colmenar de Vallibona, su expansión ha sido constante. Según datos facilitados por la Conselleria de Medio Ambiente, este año se ha confirmado su presencia en 23 términos municipales castellonenses, una cifra que evidencia la rápida propagación de esta especie invasora llegada de Asia hace 2 décadas.

Del litoral al interior

Se han detectado en nidos como en ejemplares sueltos y mediante trampas. Los registros abarcan desde el litoral hasta el interior, con avistamientos en municipios como Alcalà, Benicarló, La Pobla Tornesa, Vilanova d’Alcolea, Espadilla o Eslida, entre otros. También se han hallado ejemplares en zonas naturales de especial valor ambiental, como la Serra d’Espadà o la Serra d’Irta, lo que incrementa la preocupación por su impacto sobre los ecosistemas locales.

Daños a la apicultura

El principal sector afectado es el apícola, ya que la velutina ataca directamente a las colmenas y puede destruirlas en poco tiempo. «Casi el 80% de su dieta son abejas», explica el veterinario de la Unió Llauradora, Vicente Marco. «Se sienten atraídas por el olor a miel y cera, se colocan en la entrada de las colmenas e impiden que las abejas salgan a recolectar. Al final, las colmenas colapsan».

Además del daño económico que supone para los apicultores —por la pérdida de producción y el coste de los tratamientos—, esta especie representa una amenaza directa para la biodiversidad, ya que depreda sobre múltiples insectos y compite con las especies autóctonas por los recursos.

Crecimiento imparable

Aunque la provincia todavía no presenta los niveles de infestación de regiones del norte como Galicia o el País Vasco, donde la especie está plenamente asentada, el avance resulta difícil de contener. «No se está consiguiendo ponerle freno; cada vez se detectan más ejemplares y más nidos», advierte Marco. El veterinario propone invertir en sistemas tecnológicos más eficaces para localizar los nidos, ya que los métodos actuales, basados en la observación y triangulación, son lentos y costosos en términos de medios humanos.

La empresa pública Tragsatec gestiona las brigadas encargadas de retirar los nidos, que se multiplican especialmente en verano y otoño. Los avisos proceden principalmente de los apicultores, por estar más en contacto con el terreno. La eliminación antes de la llegada del frío es clave: «Si no se destruyen los nidos antes de que produzcan reinas, no sirve de nada, porque esas reinas fundarán las colonias del año siguiente», explica Marco.

Riesgos para la población

Desde Medio Ambiente insisten en que la velutina no es más agresiva (aunque muestra agresividad defensiva, cuando ve amenazado su nido) ni más peligrosa que las avispas autóctonas, ni su veneno más potente que el de las avispas autóctonas. "Es decir, para una persona no alérgica la picadura de estas avispas no revista gravedad más allá de la inflamación y el dolor inherente a la picadura. Por el contrario, para las personas alérgicas sí que supone un riesgo vital, pero de igual modo que las avispas autóctonas", explican. En los últimos años se han registrado accidentes en el norte de España vinculados a esta especie, algunos de ellos mortales, lo que ha incrementado la alerta entre la población. La velutina es una de las muchas especies de avispas existentes.

Retirada por los bomberos

Hace unas semanas los bomberos de Diputación de Castellón tuvieron que retirar nidos de avispa velutina en la provincia de Castellón. Las intervenciones se realizaron en Alcudia de Veo y en Eslida y corrieron a cargo de efectivos de los parques de Plana Baixa y Espadà Millars. En el caso de la intervención de Eslida además tuvo que intervenir la unidad de rescate de montaña porque el nido se encontraba en lo alto de un pino a 12 metros de altura y tuvieron que efectuar el rescate desde arriba con la ayuda de cuerdas. Lo hicieron con la ayuda de un equipo especial que proporciona mayor protección. Las actuaciones se realizan en coordinación con la Conselleria de Medio Ambiente.

El aumento de estos episodios también ha tenido consecuencias inesperadas. De hecho, la X edición de la Marató dels Dements celebrada el pasado fin de semana en Eslida, en el corazón de la Serra d'Espadà, tuvo que modificar su itinerario para evitar las picaduras de avispas velutinas que se han producido en la zona, pensando en la seguridad de los deportistas, así como otras cuestiones técnico-administrativas.

Otoño, clave

Con el avance del otoño, la mayoría de las avispas mueren, pero las reinas supervivientes ya preparan la siguiente generación. Desde la Unió advierten de que el próximo año la expansión podría continuar si no se intensifican las labores de detección y control en todo el territorio provincial.