‘Mediterráneo’ refuerza su liderazgo y da un nuevo salto multiplataforma

Coincidiendo con la celebración del centenario del periódico Mediterráneo, el medio de referencia en la provincia da en este 2025 un nuevo salto para la transformación digital hacia un modelo que permitirá atender las nuevas y crecientes demandas de la información y, de este modo, satisfacer las nuevas formas en el consumo de la comunicación. El nuevo modelo conlleva la remodelación de la estructura organizativa de la redacción, para lo que se cuenta con el fortalecimiento de su equipo directivo.

Así, Mediterráneo, ha resuelto nombrar a los periodistas Eva Colom y Miguel Agost como nuevos redactores jefes del diario. Ambos se encargarán de pivotar, junto a los ya redactores jefes Javier Navarro y Javier Abad, el nuevo itinerario editorial con el fomento de nuevas apuestas digitales para afianzar la ya de por sí amplia comunidad de lectores y usuarios del medio.

Este staff editorial se completa con la participación en materia de estrategia de contenidos con las actuales jefas de sección Carmen Tomás y Elena Aguilar; además de Juan Carlos Gozalbo, como webmaster y José Manuel Martos, al frente de la sección de diseño del diario que dirige Ángel Báez.

Quién es quién

La nueva redactora jefa del periódico, Eva Colom Bernad, es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad CEU San Pablo de Valencia. Toda su trayectoria profesional ha estado vinculada al periódico Mediterráneo; desde su incorporación en 1996 (dentro de la sección de Ediciones Especiales) donde comenzó como personal en prácticas hasta ocuparse, a partir de 2002, de la coordinación general. Ha estado al frente de áreas que se encargaban de la elaboración de informaciones comerciales y de empresa, así como a la edición de publicaciones externas, tanto en las tareas de redacción como de diseño.

Por otro lado, el periodista y nuevo redactor jefe del diario, Miguel Agost Panadero, ha desarrollado gran parte de su carrera en Mediterráneo, principalmente en el área de Comarcas, donde se incorporó en 2016. Tres años después, asumió la jefatura de esta sección, lo que le ha valido tener un conocimiento muy cercano de la realidad de cada uno de los municipios que conforman la provincia. Graduado en Comunicación y máster en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación, Agost ha pasado por diferentes secciones desde sus inicios en 2008, además de participar en diferentes programas de televisión y radio.