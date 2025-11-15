Una multitud despide a Paula y a Pedro, que salen de PortCastelló para dar la I Vuelta al Mundo Vertical

Una multitud de personas se han dado cita esta mañana en la zona lúdica del puerto de Castellón para despedir al ‘Alegría Marineros’ con motivo de la salida de la I Vuelta al Mundo Vertical a vela. La expedición histórica, que conecta los dos círculos polares, ha zarpado a las 13 horas de la real de la plaza del mar acompañado de una flotilla de embarcaciones para despedir a los capitanes, la castellonense, Paula Gonzalvo (Allende los Mares) y Pedro Jiménez (Alegría Marineros). Este hecho sin precedentes tendrá como protagonista al puerto de Castellón y el Meridiano de Greenwich que pasa por nuestra ciudad.

Los capitanes, con el presidente del Puerto de Castellón, Rubén Ibáñez. / Mediterráneo

Música, color y alegría han inundado esta mañana la Plaza del Mar, el edificio Moruno y el Real Club Náutico donde han tenido lugar variedad de actividades para animar la salida del velero.

El edificio Moruno ha acogido una exposición y demostración de modelismo naval con una muestra de maquetas de veleros y pesqueros de la Asociación de Modelismo Naval del Grao de Castelló. Asimismo, en el estanque de la fuente se ha llevado a cabo una exhibición de embarcaciones teledirigidas.

Por otro lado, también ha tenido lugar un desfile de la Asociación de Majorettes de Castellón, el grupo de batucada Ravakutem, que ha aunado ritmo, percusión y alegría, y también una exhibición del Club de Patinaje Artístico Azalea Castelló, con una actuación especial dedicada a la Vuelta Vertical.

La Ruta: 35.000 millas en 12 meses

La primera vuelta al mundo vertical representa una vuelta al mundo sin precedentes. Es la primera circunnavegación de la historia siguiendo el meridiano 0 hasta el 180, cruzando ambos círculos polares y navegando por los cinco océanos del planeta.

Esta expedición única por su ruta lo es, también, por sus características. Y es que combina exploración extrema, investigación científica de vanguardia, compromiso con la sostenibilidad y promoción de la igualdad de género en el deporte náutico.

El velero: ‘Alegría Marineros’

El público, expectante, en el Puerto de Castellón. / Mediterráneo

Es una embarcación de aluminio de 21 metros de eslora que ha sido especialmente reforzada para poder navegar entre el hielo de los círculos polares. Se trata de una embarcación diseñada específicamente para soportar las condiciones más extremas del planeta, cuenta con redundancia en todos los sistemas críticos:2 pilotos automáticos, 2 rádares, múltiples sistemas GPS, triple comunicación satelital, sistemas de energía y achique por duplicado, etc.

PortCastelló: en el epicentro de un hecho histórico

Toda la navegación será retransmitida en streaming 24 horas al día, y siete días a la semana, en directo a través de Internet, durante el año que dura la travesía. El público podrá vivir la experiencia de las guardias en solitario de seis horas, y las maniobras ante las tormentas y los icebergs, como si se encontrase a bordo del Alegría Marineros.

La retransmisión de la salida en directo hará que el puerto de Castellón se convierta en epicentro de un hecho histórico y centre el foco de todas la miradas a nivel internacional.

Gabriel Utiel

Navegación y ciencia, contadas en riguroso directo

La expedición Vuelta Vertical es pionera y novedosa por muchos motivos. Y es que Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez no solamente van a dedicarse a largas guardias al timón, enfrentando olas que podrán superar los 10 metros de altura, peligrosos icebergs o vientos huracanados. Su periplo combina la aventura con la ciencia, puesto que servirá también para recoger muestras de la biodiversidad marina, analizar la presencia de microplásticos en aguas polares o registrar diversos parámetros de los cinco océanos de nuestro planeta.

Por este motivo, Vuelta Vertical ha conseguido el respaldo de instituciones académicas de gran prestigio, como la Universidad de Alicante, el Instituto Multidisciplinar Ramón Margalef, UCN, Década de los Océanos de la ONU o True World.

Dos capitanes experimentados

Paula Gonzalvo, conocida por su iniciativa Allende los Mares, es una capitana con más de 65.000 millas navegadas, que ha dedicado también parte de sus esfuerzos a la comunicación y la navegación. Pedro Jiménez, por su parte, es el impulsor de la asociación deportiva Alegría Marineros, y cuenta con una experiencia superior a las 200.000 millas navegadas que incluyen travesías polares. Ambos serán los encargados de llevar a buen puerto al Alegría Marineros.

Solo tendrán cinco escalas técnicas en su navegación a lo largo de 12 meses, día y noche, con largas guardias en solitario en cubierta. Una aventura por sí misma, que tiene además ese importante trasfondo científico y de divulgación en favor de la conservación del planeta. Y, todo ello, retransmitido en directo. Vuelta Vertical es una expedición pionera que tiene todos los ingredientes para convertirse en algo histórico. Por eso se están aprovechando estos últimos días en tierra, antes de hacerse a la mar, para explicar en público los detalles de esta gran iniciativa.