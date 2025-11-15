De ruta sagrada por Castellón: los peregrinos estrenan el Camino del Santo Grial

Castellón ya tiene su propio Camino de Santiago. Vuelve a custodiar los pasos por los que discurrió el venerado cáliz de Jesús en el Camino del Santo Grial, un recorrido entre la historia, la fe y el turismo sostenible. «Castellón representa el tramo de entrada de la reliquia en la Comunitat, pues tras siglos custodiada en el Reino de Aragón emprendió su último viaje hacia València a principios del siglo XV bajo la protección de la reina viuda Margarita de Prades, esposa del fallecido rey Martín I el Humano. Órdenes nobles y religiosas de la Corona garantizaron la seguridad del sagrado objeto hasta llegar a la catedral, en 1437», revelan desde la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial, promotora de este itinerario, que ya tiene fans.

Los primeros peregrinos ya han atravesado los pueblos de Teruel, Castellón y Valencia que confluyen en esta singular iniciativa, pues para obtener un diploma acreditativo, mínimo, se debe cubrir el itinerario entre Albentosa (Teruel) y València, que abarca 12 localidades de Castellón. El itinerario español comprende 159 municipios de Aragón a Valencia ciudad

José Ángel Planillo, portavoz de la entidad en Castellón, colaborador más activo desde el 2018 y guía del camino (ha trazado el territorio valenciano), explica cómo se ha contactado con diferentes ayuntamientos, entidades y colectivos de Castellón para dar a conocer las condiciones establecidas y garantizar la atención al peregrino a su llegada a Catedral de València.

De hecho, detalla que se han establecido centros de interpretación, fijado puntos donde se cuña la credencial y establecido señalética (algunas de cerámica artesanal donada). Además, según detalla Planillo, se han organizado ya peregrinajes en grupos: desde empresarios de l’Horta de Valencia a comisiones falleras como Convento-Jerusalén o vecinos de distintas localidades de Castellón, que ya tienen su credencial.

A pie, caballo o bicicleta

En ese pasaporte del Camino del Santo Grial se van obteniendo cuños y debe constar fecha, nombre y DNI del peregrino/a, así como indicar si se hace a pie, a caballo o en bicicleta. Hace 20 años varios jóvenes de Huesca impulsaron una ruta del Grial a caballo, dejando réplicas en las poblaciones más importantes, entre San Juan de la Peña y València. El tramo más largo del trazado (distinto a la Ruta del Grial que impulsó Turisme de la Generalitat) por Castellón es de 24 km, de Barracas a Caudiel.

Quienes decidan llegar al final y acceder gratis a la Capilla del Santo Cáliz con el sello de la catedral de València en la credencial, deben anunciar antes su llegada, en patrimonio@catedralvalencia.es. Allí podrán acudir al Centro de Atención al Peregrino y presentar su credencial con al menos un cuño de alguna etapa, para recibir el sello catedralicio y culminar su camino con oración y obtención de la indulgencia plenaria. En proceso de ser reconocido oficialmente como Itinerario Cultural Europeo del Consejo de Europa, ya permite una «visibilidad internacional» de Castellón, que se integrará «en una red europea de peregrinación junto a destinos como Roma, Jerusalén o Santiago de Compostela».

Desde el pasado 30 de octubre, se celebra el III Año Santo Jubilar del Santo Cáliz, concedido por la Santa Sede en 2015. La asociación invita a las entidades culturales y turísticas de la zona a colaborar en la difusión y acogida de peregrinos de este Camino, y formar parte de la Red Mundial de Rutas Inteligentes, Solidarias y Regenerativas.

«En el Camino de Santiago, para conseguir la credencial, la compostelana, el peregrino debe ir de Sarriá hasta Santiago, que son 100 kilómetros; una distancia muy similar a la de Albentosa a València, 101 km», apunta Planillo. Hay puntos donde el itinerario se desvía algo para buscar menos tráfico, o ver patrimonio como la Vía Verde, o en Altura nos desviamos para ver la Cartuja de Valldecrist, que fundó el rey Martín, quien sacó el santo cáliz de San Juan de la Peña para llevárselo a Zaragoza».

Espacio museístico sobre el Santo Grial, en Barracas.

Merche, vecina de Torás, en primer plano, en pleno Camino del Santo Grial.

La comitiva posa frente al ayuntamiento tras la caminta.

Pasaporte de uno de los peregrinos que ya ha hecho la ruta.