‘Boom’ de reformas, de extremos: entre inversiones ‘top’ y obras menores

Las empresas de reformas en Castellón van a todo tren. Y cualquier oficio. Fontaneros, electricistas, tapiceros, carpinteros, pintores, albañiles, etc. La lista de espera es lo más habitual en esta recta final del 2025. El director comercial de la compañía especializada Fustecma, José Iturralde, explica que no paran de trabajar y ya tienen encargos para el 2026.

Eso sí, en su caso, cuentan con un equipo propio en plantilla además de diversos oficios (pintores, electricistas, fontaneros, albañiles, etc.) y resto de profesionales colaboradores habituales, por lo que ello implica que tienen más facilidad para cumplir con los plazos comprometidos. Un oasis en la tendencia general.

«La línea de reformas va muy bien, si bien en los últimos tiempo hemos detectado un fraccionamiento del mercado. Los encargos de la llamada clase media están desapareciendo. O bien nos entran peticiones que se corresponden son grandes inversiones o bien son presupuestos para arreglos más reducidos», reseña. Así, acometen obras que van de un extremo al otro: desde remodelaciones integrales por 40.000 ó 50.000 euros en función de los materiales elegidos, etc. o bien arreglos menores como la renovación de un baño por 3.000 euros o incluso menos…. «Intentamos cubrir todas las necesidades que nos llegan», enfatiza al respecto Iturralde.

La cocina, tras la remodelación acometida por Fustecma, luce más moderna. / Mediterráneo

Así, en Fustecma tienen encargos ya para los primeros meses del 2026, «que esperemos será positivo, tras un 2025 en el que nos ha ido bien y hemos diversificado segmentos»·. De aquí a final de año aún es posible aceptar alguna solicitud, pues si quedan tres días sueltos, aunque no da para comenzar una obra de envergadura, sí una de menor calado.

Los presupuestos, en general, se han encarecido, «pero no por las materias primas, cuyo incremento se dio hace un par de años pero que ahora ha estabilizado precios, por ejemplo, con la cerámica», indica. El despunte viene sobre todo de la mano de obra «cuyo coste ha subido en el último año entre un 15 y 20%, pues hay una carencia brutal generalizada y no hay relevo».