La Escuela Oficial de Idiomas cumple 40 años de enseñanza en Castellón

La plaza Mayor de Castelló se convirtió ayer en el epicentro de la celebración del 40º aniversario de la Escuela Oficial de Idiomas de Castellón (EOI), en un acto abierto a toda la población. La alcaldesa Begoña Carrasco, junto a la concejala de Educación y Cultura, María España, y el edil de Salud Pública, Luciano Ferrer, participaron ayer en el acto inaugural, donde ensalzó las cuatro décadas de compromiso de la entidad con la multiculturalidad y la enseñanza. Cabe destacar que la Escuela Oficial de Idiomas de Castellón ha recibido recientemente el Premio Nacional a la Innovación Educativa.

Un galardón que fue entregado durante el XIII Congreso Nacional de Escuelas Oficiales de Idiomas, del 23 al 25 de octubre en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. El galardón premia una trayectoria de cuatro décadas de compromiso con la innovación y la excelencia en la enseñanza de idiomas.

Un acto en el corazón de la ciudad

En cuanto a la jornada de ayer, la primera edila acompañó a la directora de la Escuela Oficial de Idiomas de Castellón, Mireia Gil; la inspectora de Educación, Gisela Morales; y el gerente de la Fundación Dávalos-Fletcher, José Vicente Ramón, entre otras personalidades invitadas, así como profesorado y alumnado del centro.

Las imágenes del 40º aniversario de la EOI / Kmy Ros

Reconocimiento al alumnado

La alcaldesa trasladó su reconocimiento a todas las personas que han sido directores, jefes de departamento, personal administrativo, profesorado y, «por supuesto, a los alumnos, porque sin alumnos que quieran aprender idiomas, no estaríamos celebrando esta larga trayectoria de 40 años en la ciudad».

Además, Carrasco destacó que «son ya 11 los idiomas que se imparten en este centro de referencia, donde el idioma ya no es solo una herramienta de expresión, sino un puente entre culturas». En la jornada tuvo lugar una yincana y un concierto plurilingüe, en ocho idiomas, del grupo LingO’Jazz.