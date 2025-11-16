Reformas a base de paciencia en Castellón: la falta de oficios encarece un 30% las obras y alarga plazos

El sector de las reformas en Castellón -en particulares, comercios o industria- cerrará el año con un coste económico y plazos de entrega al alza. Una tendencia que ya venía registrando y que parece no tener fin, dado que uno de los factores primordiales es la falta de mano de obra especializada (albañiles, cartón-yeso, fontanería, electricista, fontanería, carpintería...) y el problema del relevo generacional, que sigue vigente.

Y por otro lado, están los materiales, también con peso en la factura. El índice de costes de construcción, según publica el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha registrado un incremento del 29% entre 2020 y 2024; y la mano de obra, un 23% más cara en ese periodo. El acero, el aluminio y la madera han subido más de un 25% en menos de dos años. El Instituto Valenciano de Edificación (IVE) va publicando las actualizaciones de precios para asesorar al sector en Castellón y el resto de la Comunitat.

Obrero durante la obra en un piso. / F. CALABUIG

Valoraciones desde la patronal

El presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (APECC), David Ruiz, corroboró que «el coste de los materiales durante todo el año 2025 se ha encarecido de forma general, tanto para viviendas, reformas e industria; pero es que, además, en el sector tenemos el hándicap de una falta de mano de obra que hace que los precios de esta se encarezcan», lo que impacta en el mercado.

«Desde el covid hasta ahora, en Castellón, el coste de las obras se habrá encarecido alrededor de un 30%», afirmó el empresario.

«Cuando hablamos de profesionales en construcción --agrega Ruiz-- estamos hablando de todos los oficios que intervienen en una obra: desde albañiles a fontaneros, electricistas, instaladores de, carpinteros, cerrajeros, etc. Es un problema general y hace que se alarguen los plazos de ejecución de obra o se retrase el inicio, con el coste económico que ello comporta». Pero es que empieza a emergen un problema complementario, advierte: «Se empiezan a detectar problemas para conseguir material auxiliar para las obras (grúas torre, andamios, etc.)».

«Hay lista de espera»

Sobre la situación actual, Ruiz analiza que «efectivamente, en las reformas de viviendas de particulares, hay lista de espera»; y en este ámbito trabajan igual empresas de más calado como autónomos por cuenta propia, que van ejecutando cada uno su tarea especializada a medida que se avanza. En el caso de obra nueva, siempre suelen ser empresas con cierta estructura, de más envergadura».

El portavoz de los constructores de Castellón confirmó que la falta de personal de oficios genera situaciones complicadas. «Sí que es verdad que tanto para obra como para reformas, si descuelgas el teléfono y llamas a cualquier fontanero para que te haga un desatasco, no encuentras a nadie. O para remodelar un baño, igual tienes que esperan cuatro o cinco meses hasta que puedan venir. Es algo bastante habitual», explicó.

Asimismo, indicó que «hay un problema, que empieza a ser ya preocupante, de falta de mano de obra tanto para reformas como para nueva construcción».

Los próximos millonarios Así, desde el sector de Castellón reflexionan que «el 80% de los jóvenes tienen titulación superior, un máster, tres idiomas, pero escasean los oficios. Los próximos multimillonarios del mundo dicen que serán los expertos de oficios, que montarán empresas de gran volumen», añaden. Y es que esta semana el fundador y CEO de la multinacional tecnológica Nvidia, Jensen Huang, avisaba con la IA se van a precisar otros perfiles: «La próxima generación de millonarios serán fontaneros, carpinteros o electricistas».

Reclutamiento difícil

Reformas. / GABRIEL UTIEL BLANCO

El compromiso de iniciar una obra en una fecha determinada, o concluirla, también es todo un reto en Castellón. «Puedo establecer comenzar en tal día pero a su vez hay que buscar a encofradores, etc. Y no se están encontrando en cantidad suficiente como se necesita para una obra. Con lo cual se producen retrasos tanto en el inicio de los trabajos pero también en su conclusión, y eso al final no deja de ser un costo más», manifestó.

Los propios autónomos especialistas en oficios, al ser menos y muy buscados, eligen, y en ocasiones, prefieren trabajos menores si tanta presión de cumplir plazos a obras grandes, donde pueden penalizarlos. Aunque otros sí ven rentabilidad en ellas. La casuística es muy diversa. «Lo que sí vemos es que si en Castellón tienes a 20 profesionales que te pueden hacer una tarea, pero todos tienen trabajo y pides presupuesto, al final, aprietan más en precios. Y se hacen valer, lógicamente».