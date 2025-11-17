El aceite de casa, el tesoro de Castellón que une a tres generaciones

Las mantas de un llamativo color verde, el sonido de los vareadores o un trasiego de remolques llenos de cajones se diluyen estos días entre el paisaje de enclaves castellonenses como la Serra d’Espadà. Toca recolectar las olivas que después se convertirán en ese tesoro líquido: el aceite de casa.

Se trata de una ardua tarea que, como el aceite, se queda dentro de casa, bien con la participación de familiares o, como mucho, con la ayuda de amigos. A sus 86 años, Ángeles Piquer (o la tía Gaspara, como le conocen) supervisa estas labores en un tros de Alfondeguilla, aunque hasta hace nada las hacía ella misma. Sus hijos, Pascual y Simón (60 y 54), asumen ahora la parte más dura, a la que se suma también su nieto Pascual, con 23 años.

Ángeles, como explica, ya iba a hacer las olivas con apenas diez años. «Ha cambiado todo mucho», advierte nada más pisar el terreno. «Antes te tirabas casi hasta Reyes recogiendo olivas y ahora prácticamente para Tots Sants ya se ha terminado», explica mientras nos enseña las diferentes variedades de los árboles y muestra cierto alivio respecto al desastre del año pasado, donde una cosecha mínima dejó a muchos sin apenas aceite de casa.

Pascual, con 23 años, colabora en la recolecta de la oliva junto a su padre, su tío y su abuela. / IVÁN CHECA

«Nunca lo había visto»

«Unos años había más olivas, otros menos, pero el desastre del año pasado nunca lo había visto», admite Ángeles después de décadas yendo a hacer olivas. «No había prácticamente nada», lamenta, apuntando como causa a los cambios en el clima: «Ahora está todo mucho más seco. El tiempo ha cambiado mucho también y eso influye a los árboles». Un contraste que se nota en el resto del entorno: «Los caminos antes también, como se trabajaban, estaban mucho más limpios. Ahora imagínate una chispa lo que puede hacer», incide precisamente sobre una de las grandes problemáticas en entornos rurales.

No obstante, todavía hay lugar para el optimismo. Las perspectivas para este año, en cuanto a la cosecha, son mucho mejores, como se aprecia de un simple vistazo a los árboles. «Este año pinta mejor», admite.

Mientras tanto sus hijos trasladan un par de cajones hasta el remolque y se ponen manos a la obra para mover las mantas a otro árbol. Aunque ya no asume el peso en sí de la recolección, Ángeles no pierde ocasión para dar alguna que otra instrucción aprovechando su experiencia.

Momento de traslado de una de las mantas que se utilizan para recoger las olivas / IVÁN CHECA

Simón, su hijo, la segunda generación presente en este momento, también nos recuerda como ha ido cambiando todo con el paso del tiempo. «Antes se recogían a mano las olivas», recuerda mientras quita algunas hojas de las mantas. «Las máquinas hacen que sea mucho más rápido todo», añade. Eso sí, esto no quita que todavía haya una parte importante de trabajo manual, como el que hace Simón. O también su sobrino, Pascual, que repasa los árboles para aprovechar las olivas que se han resistido a caer con los vareadores.

«Se terminará perdiendo»

Entre cajón y cajón hay algún momento para sentarse a almorzar, reponer fuerzas con un buen bocadillo regado de aceite de la temporada pasada y, también, compartir un momento juntos con más tranquilidad. Ángeles confiesa, ya retomada la faena, que cree que todos estos instantes «se terminarán perdiendo», pues como dice «cada vez hay menos gente que hace este esfuerzo». Al final, solo de ello depende que este tesoro del aceite de casa siga compartiéndose como hasta ahora de generación en generación.