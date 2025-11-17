Castellón es la 9ª provincia de España con más peso de gasolineras sin personal

Los puntos de venta de carburante automáticos en Castellón, sin personal y consiguientemente precios más bajos, continúan su expansión en la provincia. Son ya el 34,52%, tres de cada diez, superior al peso nacional del 29% y medio punto por debajo de la de la Comunitat, del 35%. Castellón afianza su posición en el ranking nacional, dentro del top 10, y es la 9ª provincia con más automáticas (de 197, son 68), según el Informe sectorial 2025 de la Asociación Española de Estaciones de Servicio Automáticas de hace solo unas semanas. Su mercado potencial puede alcanzar en la Comunitat una cuota del 63%, prácticamente, el doble.

"La patronal AESA publica un informe actualizado, que sitúa la red territorial en el top 10 nacional"

Las gasolineras automáticas han crecido un 294% en España desde 2019. El presidente de AESAE, Manuel Jiménez, destacó que «los consumidores han normalizado su uso. Lo que en 2020 se consideraba una novedad, hoy es ya un estándar consolidado».

Velar por la igualdad jurídica

Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio (APES) de Castellón y vicepresidente de la Federación Mediterránea de Estaciones de Servicio (FEDMES), Juan José Sánchez, valoró que «es evidente que se vive un cambio de modelo en los últimos años con la proliferación de estaciones desatendidas. Solo pedimos igualdad jurídica y que no haya competencia desleal». Al respecto, recordó que las estaciones tradicionales oportan unos costes de personal que les hacen ser menos competitivas en precio, pero tienen un valor añadido: ofrecen otra serie de servicios a clientes».

Sánchez recordó que «en los primeros años de convivencia entre distintos modelos la normativa no estaba clara, pues era más laxa y menos concreta con el modelo desatendido, pero es algo que ya mejoró. Más recientemente, hemos visto muchas noticias sobre operadores que actuaban de forma fraudulenta y distorsionaban el mercado. Era, de nuevo, una competencia desleal, pues como con el fraude del IVA o de los biocombustibles, que se traduce en un precio de mercado irreal por ilegal». Así, recordó que las tradicionales «siempre hemos apostado por la ‘solución italiana’ (abonar el IVA al salir del depósito fiscal) y las Administraciones han tomado medidas en esa línea, lo que ha repercutido en más seguridad para empresas y clientes». El portavoz apuntó que «en algunos municipios de Castellón se ha pedido regular la ubicación de nuevas gasolineras en zonas urbanas, evitando la inseguridad jurídica. Somos un comercio distinto. No es lo mismo cerrar una gasolinera que una farmacia».

Recorte de empleos

De cara al futuro, «la viabilidad no dependerá del modelo, cada cliente tiene necesidades diferentes. El nuevo modelo desatendido y/o low cost es evidente que está creciendo y supone una reducción en el empleo». Las estaciones desatendidas, sin gasto de personal, pueden ofrecer precios más bajos. Fedmes apuesta por equiparar la carga impositiva del diésel (más usado por autónomos) frente a la gasolina; y una reducción impositiva de renovables y/o sintéticas.

¿Cómo van los precios?

El precio de los carburantes ha encadenado su segunda semana de subidas, tras encarecerse hasta más de un 1%, y ha retrocedido a niveles máximos de principios de agosto y octubre, para el diésel y la gasolina, respectivamente. Llenar un depósito medio de 55 litros de diésel cuesta 78,37 euros, unos 1,43 más que el año pasado. Y la misma cantidad, de gasolina, supone 81,23 euros, unos 1,49 euros menos. El importe medio del litro del diésel y el de gasolina siguen por debajo del nivel previo a la invasión rusa de Ucrania.

"Llenar el depósito del coche es 1,4 euros más caro para el diésel que en el 2024"