Vandalizan la sede del PP de Castellón: "Fem-los caure a tots"

La sede del Partido Popular de la provincia de Castellón ha aparecido este lunes vandalizada con unas pintadas sobre las cristaleras de la planta baja del edificio, en el que se ubican también otras empresas.

"Hem fet caure a Mazón. Fem-los caure a tots", rezan las pintadas de color negro con las que han amanecido las instalaciones de los populares castellonenses. El texto concluye con una estelada y está firmado por Arran, una organización política juvenil independentista y de extrema izquierda.

"La violencia no nos callará"

Ante los hechos, la presidenta del PPCS, Marta Barrachina, ha mostrado su repulsa. "La violencia no nos callará", ha sentenciado la dirigente populares, señalando que las pintadas en la sede "tienen un objetivo claro: intimidarnos".

"Frente a su odio, nosotros vamos a seguir trabajando sin descanso por los castellonenses", ha defendido Barrachina.

A finales de octubre, el PP denunció otras pintadas en la sede de València que también fueron reivindicadas por Arran. Allí, como afirmaron a través de un vídeo, era la segunda vez en un año que sufrían estos actos vandálicos.