La CHJ invierte más de 2,1 millones en obras de emergencia en el río Mijares tras la dana de 2024
Las actuaciones han consistido principalmente en retirar árboles caídos, sedimentos y otros arrastres
La cuenca del río Mijares, en la provincia de Castellón, avanza en la recuperación de los daños causados por la dana de octubre de 2024 gracias a las obras de emergencia ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Los trabajos, centrados en retirar arrastres y recuperar la capacidad hidráulica del río, se han revisado este martes durante una visita institucional.
La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha recorrido parte de estas actuaciones junto al presidente de la CHJ, Miguel Polo, responsables técnicos de la confederación y de TRAGSA, además de representantes municipales de los pueblos afectados.
Inspección en Montanejos, Cirat, Arañuel y Olba
La visita ha sido interprovincial, con paradas en Olba (Teruel) y en los municipios castellonenses de Montanejos, Cirat y Arañuel, donde se han ejecutado parte de las obras más urgentes para normalizar el estado del cauce tras los episodios de lluvias torrenciales.
Las actuaciones han consistido principalmente en retirar árboles caídos, sedimentos y otros arrastres que habían generado taponamientos, con el fin de recuperar la seguridad del cauce y minimizar riesgos ante futuras avenidas del Mijares.
En total, la CHJ ha intervenido en siete municipios:
- Cinco en Castellón: Montanejos, Cirat, Arañuel, Toga y Torrechiva
- Dos en Teruel: Olba y Mora de Rubielos
1,66 millones en la provincia de Castellón
Los trabajos revisados hoy suman una inversión que supera los 2,1 millones de euros, de los cuales 1,66 millones corresponden a los tres municipios visitados en Castellón:
- Montanejos: 530.000 €
- Arañuel: más de 730.000 €
- Cirat: 400.000 €
A ello se suma la actuación de más de 450.000 euros ejecutada en Olba, también incluida en las obras de emergencia.
“El Gobierno de España cumple”
Durante la visita, García Valls ha subrayado la importancia de actuar con rapidez para proteger el territorio afectado.
“El Gobierno de España cumple. Esta inversión demuestra que la seguridad de nuestros municipios y la prevención ante futuras avenidas es una prioridad absoluta”, ha señalado.
La subdelegada también ha destacado la coordinación entre la CHJ y TRAGSA, a quienes ha agradecido el trabajo realizado en un tramo especialmente sensible del río Mijares.
