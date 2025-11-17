La Diputación de Castellón exhibe los tesoros naturales de la provincia: premia las mejores fotografías

La Diputación de Castellón pone en valor los tesoros naturales de la provincia con la entrega de premios de la IV edición del concurso de fotografía Naturalízate.

El Salón de Recepciones del Palacio Provincial se ha convertido este lunes en un espacio para el arte y la naturaleza con la celebración de la entrega de los galardones del certamen que pretende visibilizar el medio natural y la biodiversidad del territorio castellonense.

La institución provincial, de esta forma, reconoce a los autores de las mejores obras, reafirmando su compromiso con la difusión del patrimonio natural. «Las fotografías presentadas en esta edición ponen de manifiesto el valor de nuestro entorno más próximo. Fotografías que invitan a reflexionar sobre la importancia de proteger y apreciar nuestro entorno natural», destacó tras el acto el diputado de Medio Natural, José María Andrés.

Tierra de contrastes

El certamen, que en esta edición ha vuelto a reunir fotógrafos profesionales y aficionados a la fotografía, busca promover, dar a conocer y con ello apreciar, disfrutar y proteger el medio natural de la provincia de Castellón. «Somos una provincia repleta de contrastes entre la costa y el interior, el secano y las marjales, los bosques, la plana y las montañas, y se ha de poner en valor y dar a conocer para poder apreciarlo y disfrutarlo, y las imágenes presentadas, así lo demuestran», señaló el diputado.

En este sentido, José María Andrés, ensalzó todos los trabajos presentados en esta cuarta edición, asegurando que «cada una de las fotografías ilustra los rincones más bonitos de Castellón, una tierra única, con un encanto especial que conjuga una gran riqueza cultural que hay que disfrutar y, sobre todo, preservar».

Admitidas 46 obras

Por lo que respecta a los premiados, de las 46 obras admitidas a concurso, el primer premio, dotado con 1.000 euros, recae en Carlos Seglar por su fotografía El nostre sostre on tocar el cel. El segundo, dotado con 700 euros, es para Antonio Fullera por la fotografía Oroneta cebant al novell. Y el tercero, de 500 euros, se otorga a Héctor Calonge por Ola de calor. Además, se entregaron nueve accésits dotados con una aportación económica de 200 euros cada uno. José María Andrés felicitó a todos los premiados y subrayó que «las fotografías premiadas muestran la grandeza de un territorio que sigue sorprendiéndonos cada día».

Las 12 fotografías reconocidas formarán parte del calendario de 2026 de la Diputación, por lo que todos los ciudadanos de la provincia podrán conocer de primera mano los trabajos ganadores de este certamen.