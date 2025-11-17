El Centre de Robòtica Subaquàtica de l'UJI creix: tindrà el primer canal hermodinànic de la Comunitat
L'UJI ampliarà el Cirtesu per a consolidar-lo com a entorn científic d'avantguarda en robòtica, biotecnologia i enginyeria de fluids
La Universitat Jaume I ampliarà el Centre d'Investigació en Robòtica i Tecnologies Subaquàtiques (Cirtesu). I ho fa per a consolidar-lo com a entorn d'investigació d'avantguarda per a la innovació en tecnologies subaquàtiques amb la construcció d’un canal d’experimentació hidrodinàmica, taller de prototips, sala d’operacions i laboratoris d’investigació.
Amb aquesta actuació, el Cirtesu avançarà com a espai clau en la transferència de coneixement cap a la indústria, la qual cosa es veurà reflectida no sols en els avanços científics i tecnològics, sinó també en la creació d'ocupació altament qualificada i l'enfortiment del teixit industrial local.
Noves tecnologies robòtiques
El projecte permetrà optimitzar el desenvolupament de noves tecnologies robòtiques, sistemes de comunicació subaquàtics sense fils i solucions avançades en intel·ligència artificial, integrant disciplines tan diverses com la robòtica, la biotecnologia i l'enginyeria de fluids.
La redacció de projectes tècnics i l’execució de l’obra s’ha adjudicat a la UTE Civicons Construcciones Públicas SL / Symelec SL per 1,8 milions d’euros, cofinançats per l’UJI i la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, amb recursos del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2021-2027.
"Amb aquesta inversió «dotem la Universitat Jaume I d'unes instal·lacions capdavanteres que, juntament amb la trajectòria científica consolidada dels grups d'investigació, milloren significativament el posicionament estratègic de l'UJI en l'àmbit científic i tecnològic, tant en l'àmbit nacional com internacional»
La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha subratllat que amb aquesta inversió «dotem la Universitat Jaume I d'unes instal·lacions capdavanteres que, juntament amb la trajectòria científica consolidada dels grups d'investigació, milloren significativament el posicionament estratègic de l'UJI en l'àmbit científic i tecnològic, tant en l'àmbit nacional com internacional».
A més, Alcón ha insistit que, sobretot, «permetrà el desenvolupament de projectes altament competitius que aporten avanços rellevants en el sector de la robòtica aplicada a l'entorn aquàtic, i amb un enorme impacte social, com puguen ser millores en àmbits com l'aqüicultura, la depuració d'aigües residuals, la mitigació de la contaminació i, fins i tot, les missions de rescat en entorns marins i subaquàtics».
Generar corrents i ones
L'ampliació inclourà la construcció d'un canal hidrodinàmic experimental de grans dimensions per a generació de corrents i ones, amb comportes per a aïllar zones, el primer d'aquestes característiques en la Comunitat, així com un laboratori per a anàlisi de ventilació amb columna vertical multifàsica de més de 15 metres d’alçada i desenvolupament de sistemes de cultiu d'espècies vegetals marines dedicades a l'alimentació de peixos.
També preveu una zona aïllada per a experimentació comportamental amb models biològics, tallers mecànic, d'electrònica i de desenvolupament, muntatge i emmagatzemat de vehicles autònoms submarins (AUV), a més de zones de despatxos, seminaris, sales de reunions i sales comunes. Igualment, s'ha dissenyat una zona xafable en terrat amb un dipòsit d'aigua en altura, antenes per al control remot dels AUV en instal·lacions en el port o mar, disposició d'estacions de mesura del clima, panells solars o zona de recollida d'aigua de pluja per a augmentar la sostenibilitat de l'edifici, que també inclou la instal·lació d'aljubs enterrats per a la correcta gestió de l'aigua en el CIRTESU.
A més, facilitarà la integració de grups d'investigació involucrats en projectes d'alta rellevància, com són l'Interactive Robotic Systems (IRS-Lab), el Grup de Fluids i Modelització (GFM) i el Fish NeuroBehaviour Lab (FNBL), de l'Institut d'Aqüicultura de Torre de la Sal (IATS-CSIC), potenciarà la col·laboració interdisciplinària i els resultats científics i fomentarà el talent.
L'ampliació del Cirtesu també tindrà un impacte significatiu en l'àmbit educatiu, proporcionant infraestructures de primer nivell per a la formació de nous professionals en el camp de la robòtica i les tecnologies subaquàtiques.
Els laboratoris que es crearan serviran com a espai d'aprenentatge pràctic per als estudiants del Grau en Intel·ligència Robòtica i del Master Erasmus Mundus on Marine and Maritime Intelligent Robotics, tots dos programes acadèmics innovadors que han situat la Universitat Jaume I com a referent internacional en la formació en robòtica marina i marítima.
Actualment, el Cirtesu és un punt de referència en la investigació robòtica aplicada a entorns aquàtics i subaquàtics, amb un fort enfocament en la innovació tecnològica i la sostenibilitat.
