El papa León XIV recibe al obispo de la diócesis de Castellón /

La Diócesis de Segorbe-Castellón celebró la semana pasada una jornada de peregrinación en Roma que estuvo marcada por un acontecimiento muy especial: la participación en la audiencia general con el santo padre, el papa León XIV, que tuvo lugar en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando el obispo Casimiro López Llorente tuvo la oportunidad de saludar personalmente al papa, a quien le transmitió «el saludo, el afecto y la cercanía espiritual» de toda la Diócesis de Segorbe-Castellón. El encuentro fue acogido con gratitud por los peregrinos, que vivieron con emoción este gesto de comunión con el papa.

Santa misa

Tras la audiencia, los peregrinos recorrieron los Foros Imperiales y el Coliseo y se dirigieron a la iglesia de Santa María de la Consolación, donde se celebró la santa misa, presidida por el obispo. En su homilía, López Llorente invitó a vivir el Jubileo de la Esperanza y recordó que «el cristiano está llamado a poner su esperanza en Cristo, que no defrauda».

La jornada concluyó en el barrio del Trastevere donde los peregrinos, junto con el obispo, disfrutaron de una cena de fraternidad. Fue un momento de convivencia alegre y distendida que dejó en todos un recuerdo imborrable.

Jubilación

Cabe señalar que la peregrinación coincide con el anuncio, el pasado 10 de noviembre, del obispo Casimiro López de su renuncia al cumplir 75 años y será el santo padre quien decidirá si acepta o no su jubilación. López Llorente nació el 10 de noviembre de 1950 en la localidad de Burgo de Osma