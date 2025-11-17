PortCastelló impulsa una misión comercial a Turquía para captar nuevas conexiones marítimas

La Autoridad Portuaria de Castellón continúa avanzando en su plan de expansión, captación de nuevos mercados y diversificación de tráficos con su participación en una misión comercial a Turquía del 18 al 21 de noviembre para atraer nuevas conexiones en el mercado turco.

La expedición, que coincide con la feria Logitrans en Estambul, cita de referencia para la logística y el transporte entre Europa y Asia, estará encabezada por el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez; el director, Manuel J. García y el jefe del Departamento de Desarrollo de Negocio, Adolfo Noguero, que han programado ya una agenda intensiva de reuniones con navieras, operadores logísticos y otros agentes del sector.

Establecer nuevas alianzas

El objetivo principal es establecer alianzas y reforzar acuerdos con nuevas navieras y operadores logísticos internacionales para explorar nuevas rutas y mercados que se sumen a las que ya trabajan con el puerto. “El objetivo es explorar nuevas rutas que impulsen la competitividad del puerto con nuevas líneas y modalidades de transporte marítimo en un mercado clave para Castellón por su peso en la industria cerámica y por la situación estratégica del país”, ha asegurado Ibáñez.

“La diversificación de tráficos forma parte de la hoja de ruta marcada por la Autoridad Portuaria para incrementar cuota de mercado y atraer nuevos clientes en un contexto de crecimiento del puerto”, ha incidido

Segundo año de participación

PortCastelló participa por segundo año consecutivo en esta feria que se configura como una cita internacional primordial para el sector logístico y del transporte de mercancías y constituye una oportunidad estratégica para consolidar el puerto como un hub clave en el Mediterráneo. La Autoridad Portuaria de Castellón tendrá un espacio de trabajo habilitado en el stand del ICEX, que organiza un Pabellón España

La pasada edición el evento contó con más de 200 expositores de 18 países y más de 14.000 visitantes, entre ellos, los grandes cargadores asiáticos y empresas transportistas de Turquía y sus zonas de influencia.