El PSPV acusa al PP de "amordazar" el pleno de la Diputación de Castellón

El PSPV-PSOE de la provincia de Castellón ha denunciado que "la manera del Partido Popular de entender la democracia ha borrado prácticamente del pleno el debate libre” y ha situado “límites explícitos a la libertad de expresión”, un hecho “inaudito” en la historia de la institución provincial.

El portavoz socialista, Samuel Falomir, ha lamentado que el "continuo abuso" de las enmiendas a la totalidad, que acaban convertidas en manifiestos contra el presidente Pedro Sánchez, “pretende silenciar las voces de quienes representamos legítimamente al pueblo y tenemos la obligación de fiscalizar la acción del gobierno del PP”.

Moción para exigir elecciones

Falomir ha explicado que el pleno de este martes “es una nueva demostración de la mordaza del PP”, que impedirá que se debata la moción socialista para defender el autogobierno valenciano y exigir la convocatoria inmediata de elecciones autonómicas "tras la grave crisis institucional abierta con la dimisión de Carlos Mazón".

“El PP ha decidido que el debate sobre el futuro de la Generalitat ni siquiera llegue a celebrarse. Quieren evitar a toda costa que la Diputación aborde la anomalía democrática que supone que Madrid, a 300 kilómetros de casa, elija al nuevo presidente a espaldas del pueblo valenciano”, ha advertido. Para el diputado alcorino, “estamos ante la ruptura de un principio básico de cualquier democracia: que sea la ciudadanía quien elija su gobierno”.

Gesto de "respeto y memoria" a las víctimas de la dana

El diputado provincial ha recordado que la moción socialista reconocía también el sufrimiento de las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 y “ni siquiera han permitido ese gesto de respeto y memoria. La derecha ha impedido incluso eso”, ha lamentado.

Falomir ha insistido en que el Grupo Socialista “no pide nada extraordinario, solo que nuestras propuestas puedan ser debatidas, escuchadas y votadas, pero parece que al PP le incomodan la crítica, el debate y el juego democrático”. En este sentido, ha remarcado que “la democracia no se construye a base de vetos, sino con respeto y diálogo”, y ha ironizado que “en la plaza de les Aules parece que algunos se han quedado anclados en el 19 de noviembre de 1975”.

El líder socialista ha apelado finalmente a una Diputación “que vuelva a ser un espacio de debate real, abierto y plural”, como lo fue en etapas anteriores con los presidentes José Martí y Javier Moliner, “donde el diálogo y el respeto siempre estuvieron por encima de la censura”.