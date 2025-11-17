La tecnológica castellonense Amazing Up se expande internacionalmente: abre delegación en Panamá

La empresa tecnológica Amazing Up, ubicada en el Parque Científico y Tecnológico de la Universitat Jaume I de Castellón (Espaitec), ha dado un paso decisivo en su proceso de internacionalización con la apertura de una delegación permanente en Panamá.

Desde esta nueva sede, que se suma a las que mantiene en Espaitec y en València, la compañía aspira a acompañar el crecimiento digital de América Central y el Caribe, una región que avanza con fuerza hacia modelos turísticos, culturales y urbanos basados en tecnología, sostenibilidad y experiencias interactivas.

Acuerdo con Panazoom

La llegada de Amazing Up a Panamá se ha materializado tras un acuerdo entre su CEO, Juan José Ortiz, y José Manuel Silvestre, gerente de Panazoom, empresa panameña con más de 12 años de experiencia en arquitectura efímera y apoyo al sector de eventos. Esta alianza permitirá integrar la creatividad y capacidad técnica de Amazing Up con el conocimiento del territorio y del ecosistema empresarial panameño que aporta Panazoom.

Al frente de la nueva delegación estará el productor audiovisual panameño Ricardo Aguilar, reconocido por su trayectoria en la gestión y creación de proyectos culturales y audiovisuales en Panamá, y cuyo perfil aporta una visión local y estratégica fundamental para la adaptación y personalización de las soluciones de Amazing Up al contexto regional.

Durante su estancia en el país, los representantes de Amazing Up mantuvieron una intensa agenda institucional y empresarial que incluyó encuentros con la Autoridad de Turismo de Panamá, el Municipio de Panamá, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, la Cámara de Tecnologías de la Información y Telecomunicación y la Ciudad del Saber.

Estas reuniones permitieron explorar sinergias e identificar áreas de colaboración en sectores como la transformación digital de destinos turísticos, la museografía interactiva, la señalética accesible, la comunicación institucional avanzada, la innovación cultural o la creación de experiencias inmersivas para visitantes y residentes. La delegación también mantuvo conversaciones con empresas privadas del sector turístico, cultural, educativo y del entretenimiento, como grupo RI, propietario del icónico Poin de Panamá, o la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá,todas ellas interesadas en incorporar soluciones digitales que incrementen la experiencia del usuario y la competitividad del territorio.

Más de una década de trabajo en innovación

Amazing Up llega a Panamá con un sólido historial de más de una década de trabajo en innovación aplicada a espacios culturales, turísticos y educativos. La empresa desarrolla soluciones tecnológicas que combinan diseño, creatividad e inteligencia digital, incluyendo asistentes virtuales, rutas inteligentes, sistemas avanzados de cartelería digital, experiencias inmersivas, espacios temáticos, museografía interactiva, plataformas de recorridos 360º y proyectos basados en realidad extendida. Su enfoque, centrado en mejorar la experiencia de los usuarios y modernizar la gestión de espacios públicos y privados, ha permitido a la compañía colaborar con instituciones de referencia en España, como el Palacio Real de Madrid, los Servicios Ferroviarios de Mallorca o el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Con la apertura de su delegación en Panamá, Amazing Up refuerza su compromiso con la transformación digital sostenible y accesible, y sitúa al país como punto neurálgico para alcanzar mercados como Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y las principales islas del Caribe. Para la compañía, esta expansión no solo representa un nuevo capítulo en su crecimiento internacional, sino la oportunidad de contribuir activamente al desarrollo tecnológico de una región con un enorme potencial turístico y cultural.

Movimiento clave

Según el CEO de Amazing Up, Juan José Ortiz, Panamá constituye “un espacio privilegiado para impulsar la innovación en turismo, cultura y comunicación, y un socio natural para proyectar nuestras soluciones hacia toda la región”. Por su parte, José Manuel Silvestre considera que “esta alianza nace en un momento perfecto. Centroamérica avanza con fuerza hacia la digitalización de sus servicios públicos y turísticos, y Amazing Up cuenta con soluciones contrastadas en España que se adaptan muy bien a la región”.

Finalmente, Ricardo Aguilar, nuevo delegado de Amazing Up en Panamá, subraya que la llegada de la empresa castellonense “coincide con un momento clave para el país y la región, que están preparados para dar un salto hacia nuevos modelos de accesibilidad digital y experiencias culturales e inmersivas. Nuestro propósito es acompañar a instituciones y empresas a generar experiencias de alto valor para ciudadanos y visitantes”.