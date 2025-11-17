La ola de frío polar llega a Castellón: cuáles serán los peores días

El tiempo invernal llega a Castellón como consecuencia de la irrupción de una masa de aire muy frío de origen ártico. Es la predicción que ha hecho este lunes la Agencia Estatal de Meteorología, que ha dado a conocer también cuáles serán los días más fríos.

Los días más fríos

Así, la situación experimentará un cambio a partir del jueves. El viento de componente norte se va a intensificar el viernes, lo que va a acentuar la sensación de frío el viernes y el sábado. Por otra parte, el viento también va a impedir que las temperaturas nocturnas sean muy bajas, aunque se producirán heladas débiles en el interior. Así las cosas, los días más fríos serán el viernes y sábado, con tendencia a recuperarse a partir del domingo.

Poca lluvia

Las masas de aire de origen ártico llegan muy secas a nuestro territorio, por lo que las precipitaciones que se produzcan a partir del jueves serán poco significativas. No obstante, sí habrá riesgo de heladas en el interior de Castellón.

Por ejemplo, en Vistabella habrá mínimas en negativo a partir del miércoles, aunque llegarán a -3 la madrugada del viernes. En el caso de El Toro se vivirá una situación similar. Igualmente, en Morella. No obstante, lo más llamativo serán las bajas temperaturas, ya que Morella tendrá de máxima 3 grados el viernes frente a los 2 grados de Vistabella.

Del veroño al invierno

Así, tras el veroño que ha vivido la provincia con temperaturas superiores a lo normal el tiempo invernal irrumpirá esta semana. La situación contrasta respecto a la vivida este domingo que, por ejemplo de los 20º de Atzeneta este domingo, el viernes no subirá de los 10 grados.