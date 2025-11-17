Las ventas de luces V16 se disparan en Castellón: "Se han multiplicado por siete en pocas semanas"

A partir del 1 de enero, los vehículos que circulen por la provincia de Castellón deberán estar al día con la nueva normativa de seguridad de la Dirección General de Tráfico (DGT). Los triángulos de señalización de accidentes y averías darán paso a las luces V16, que además de emitir una luz de aviso en caso de siniestro enviarán una señal de geolocalización.

Ya queda poco tiempo para este cambio, algo que se nota en el ritmo de ventas en los establecimientos de la provincia. El director de Alcampo Castellón, Vicente Fababú, detalla que en poco más de un mes "hemos multiplicado las ventas por siete". Un proceso que no para de crecer a medida que pasan los días. "En solo una semana se han duplicado las compras de este producto respecto a la semana anterior", explica.

Un movimiento que también ocurre en otros tipos de comercios. El dueño de la Ferretería García de Castelló, Pepe García, comenta que desde hace un tiempo "ya disponemos de algunos modelos de balizas homologadas", aunque puntualiza que la gente, "además de comprar, plantea muchas dudas, porque afirman que esta obligatoriedad solo será en España, mientras que si se viaja por Francia o Portugal seguirán siendo obligatorios los triángulos".

Dudas y confusión por los modelos antiguos

Otras quejas manifestadas por los clientes tienen que ver, añade García, con las luces comercializadas hace más de dos años. "Al no incorporar la geolocalización, no sirven, y todo eso alimenta la confusión de la gente".

Los establecimientos disponen de estos suficiente para afrontar las venta de estas semanas. / ERIK PRADAS PUIG

Para resolver incógnitas, la web de la DGT incluye un apartado donde se detallan todas las marcas y modelos de luces homologadas. Además de emitir luz naranja visible a distancia, el dispositivo debe colocarse encima del vehículo mediante un imán e incluye una tarjeta SIM operada por compañías telefónicas españolas. Esta se activa automáticamente al encender la baliza y debe ofrecer servicio durante un mínimo de 12 años, sin coste adicional.

Regalo práctico para Navidad

Se espera que las luces V16 sean uno de los regalos estrella de las fechas navideñas, especialmente para quienes buscan obsequios prácticos. Vicente Fababú reconoce que habrá una gran cantidad de ventas y explica que en Alcampo las tendrán disponibles "más allá del 1 de enero, por si hay quien todavía no la tenga".

Estas luces son uno de esos productos que se espera no tener que utilizar nunca. Las guanteras de unos 400.000 vehículos de Castellón deberán llevar una, si no se quieren problemas. En primer lugar, si los agentes de tráfico ven que no se lleva la V16 homologada, se incurre en una infracción leve, con una multa de 80 euros.

Las luces aumentarán sus ventas a medida que se acerque el 1 de enero. / Erik Pradas

Multas y riesgos para el seguro

Peor sería en caso de avería o accidente: no señalizar correctamente ya supone una infracción grave, con una sanción de 200 euros. En ninguno de estos casos se restarán puntos del carné, pero hay algo más preocupante. Según advierte una de las compañías fabricantes de estos dispositivos, Netun Solutions, "el seguro podría no cubrir una incidencia si la falta de señalización contribuye al siniestro".

La geolocalización es la principal novedad, porque además de la señal visual, su activación hará que se transmita la posición exacta del vehículo inmovilizado. Esta información será visible para la DGT en tiempo real, además de en mapas actualizados en los vehículos más modernos. El objetivo es evitar que los conductores caminen por la carretera para colocar los triángulos, reduciendo así el riesgo de atropellos o accidentes.