670 médicos de Castellón alcanzarán la edad de jubilación en diez años y el alza de población agudiza el déficit

Uno de cada cuatro médicos castellonenses alcanzará la edad de jubilación dentro de diez años. Según el Estudio sobre Demografía Médica de la Organización Médica Colegial, la provincia de Castellón cuenta con 2.742 médicos en activo en 2025. De ellos, el 24,6% llegará a la edad de poder retirarse en el 2035, lo que supone alrededor de 674 facultativos de Castellón.

«Los datos del estudio de Demografía Médica deben preocuparnos», dicen desde el colegio de médicos de Castellón. «Aunque en Castellón la previsión de jubilaciones a diez años coincide con la media nacional (24,9%) y es claramente inferior a la de provincias muy tensionadas como Soria (44%) o Teruel (37%), esto no debe llevarnos a la complacencia, explican desde el órgano que representa a más de 3.100 médicos de Castellón.

Así, la provincia se halla en la línea de Ciudad Real y Toledo (24,3%) o Valencia (24,2%). Las tasas más bajas se dan en Madrid (21,1%) y Tarragona (21,5%).

Los médicos urgen al Gobierno realizar una planificación adecuada. / MEDITERRÁNEO

Reemplazo

«El verdadero problema --indican las mismas fuentes- no es solo cuántos médicos se jubilarán, sino si nuestro sistema será capaz de reemplazarlos en tiempo y forma. «La oferta de plazas MIR sigue siendo insuficiente en áreas clave, la dispersión territorial dificulta la cobertura de determinadas especialidades y la precariedad laboral temprana continúa empujando a muchos jóvenes a emigrar o a abandonar determinados ámbitos asistenciales», abundan desde el órgano de los médicos castellonenses.

Planificación

«Si no actuamos ahora —con planificación real, incentivos adecuados y una política estatal coherente de recursos humanos— dentro de diez años el escenario podría ser muy diferente», abundan desde el Colegio de Médicos de Castellón, que consideran que «la demografía médica no admite retrasos: necesitamos estrategia, coordinación y decisiones valientes. No reaccionar a tiempo es, en sí mismo, una forma de comprometer la calidad asistencial que merece nuestra ciudadanía».

Más población y más envejecida

El informe desvela la complejidad del problema, ya que el déficit afecta a determinadas plazas, especialidades y ubicaciones. Asimismo, no solo proyecta las posibles jubilaciones sino también las incorporaciones de residentes para analizar la tasa de reemplazo así como las proyecciones de población. Así, el informe sitúan a la Comunitat entre las dos autonomías con mayor crecimiento de población previsto junto a Baleares (+19%) en 2039, lo que vendrá acompañado de un notable envejecimiento con el previsible aumento de las enfermedades crónicas y degenerativas, lo que implicará tener que adaptar las políticas de salud. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, (INE) la población de la provincia de Castellón crecerá un 14% hasta 2025 próximos años, lo que supone casi 89.000 habitantes más, hasta alcanzar casi los 717.000.

Plazas MIR

En esa línea hay que recordar que el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, urgió la semana pasada al Ministerio de Sanidad a atender su reiterada solicitud para que flexibilice los criterios de acreditación de las unidades docentes y permitir así que la Comunitat Valenciana incremente hasta un 15% más las plazas de formación MIR. Este próximo 2026 el Ministerio de Sanidad ha anunciado la convocatoria de 98 plazas de MIR para la provincia de Castellón, de las que 36 serán de la especialidad de Familia. Entre las novedades destaca la incorporación de la especialidad de Medicina de Urgencias en el General de Castellón