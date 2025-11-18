De bigote en bigote: la barbería solidaria de Salera logra 2.000 € para luchar contra el cáncer masculino

El Centro Comercial Salera ha logrado movilizar a cientos de vecinos de Castellón en una acción solidaria que combina participación, prevención y visibilización del cáncer masculino. La iniciativa, vinculada al movimiento Movember, ha permitido reunir un donativo de 2.000 euros para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) Castellón.

Casi 900 personas participan en la barbería solidaria

Del 13 al 15 de noviembre, cerca de 900 visitantes se acercaron a la barbería efímera instalada en la planta baja de Salera. Allí, los participantes se colocaron un bigote solidario y recibieron información sobre los principales tipos de cáncer masculino: próstata, testículos y cáncer de mama en hombres.

Por cada persona que participó, el centro comercial se comprometió a donar 2 euros a la AECC, alcanzando así el límite previsto de 2.000 euros.

“Estamos muy satisfechos con la respuesta de nuestros visitantes. #SácaloALaLuz nos ha permitido dar visibilidad al cáncer masculino y, sobre todo, promover la prevención y la detección temprana”, destaca Alejandro Galocha, gerente del Centro Comercial Salera.

Entrega del cheque en Salera. / MEDITERRÁNEO

Una acción que amplifica el mensaje de Movember

La campaña forma parte de la iniciativa global #SácaloALaLuz, impulsada por CBRE en 47 activos de España y Portugal dentro del programa Caring for Communities, y desarrollada en colaboración con el movimiento Movember.

Movember trabaja para mejorar la salud masculina a través de la investigación, la prevención, la educación y el fomento de hábitos saludables, abordando el cáncer de próstata, el cáncer testicular, la salud mental y la prevención del suicidio.

Desde el movimiento subrayan la importancia de estas alianzas locales:

“Desde el movimiento Movember se enorgullece de contar con el apoyo de Salera. Con esta campaña, estamos logrando que nuestro mensaje vital sobre la mejora de la salud masculina llegue a un mayor número de personas”.

Compromiso social desde Castellón

Con este donativo, Salera refuerza su compromiso con la comunidad y continúa desarrollando acciones que combinan concienciación, educación y solidaridad.

“Creemos que los espacios que gestionamos deben ser algo más que lugares de paso. Con #SácaloALaLuz queremos dar visibilidad al cáncer masculino y promover la detección temprana”, añade Galocha.

La AECC de Castellón, por su parte, ha difundido durante la acción contenidos informativos sobre síntomas, prevención y la importancia del diagnóstico precoz, acercando estos mensajes a cientos de ciudadanos en un entorno accesible y cotidiano.