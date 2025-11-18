Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un coche queda calcinado tras sufrir un accidente con un jabalí en Castellón

El suceso tuvo lugar en la autopista a la altura de Alcalà de Xivert

Accidente de tráfico con jabalí

Accidente de tráfico con jabalí / v

Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

Bomberos del Consorcio Provincial han intervenido tras un accidente de tráfico en el que se han visto implicados un vehículo y un jabalí. El accidente ha tenido lugar a última hora de la jornada del lunes en la autopista AP-7 a su paso por el término municipal de Alcalà de Xivert.

Según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, el vehículo se ha prendido fuego tras el accidente y los efectivos del parque del Baix Maestrat se desplazaron al lugar para sofocar las llamas.

