Un coche queda calcinado tras sufrir un accidente con un jabalí en Castellón

Bomberos del Consorcio Provincial han intervenido tras un accidente de tráfico en el que se han visto implicados un vehículo y un jabalí. El accidente ha tenido lugar a última hora de la jornada del lunes en la autopista AP-7 a su paso por el término municipal de Alcalà de Xivert.

Según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, el vehículo se ha prendido fuego tras el accidente y los efectivos del parque del Baix Maestrat se desplazaron al lugar para sofocar las llamas.