Un coche queda calcinado tras sufrir un accidente con un jabalí en Castellón
El suceso tuvo lugar en la autopista a la altura de Alcalà de Xivert
Bomberos del Consorcio Provincial han intervenido tras un accidente de tráfico en el que se han visto implicados un vehículo y un jabalí. El accidente ha tenido lugar a última hora de la jornada del lunes en la autopista AP-7 a su paso por el término municipal de Alcalà de Xivert.
Según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, el vehículo se ha prendido fuego tras el accidente y los efectivos del parque del Baix Maestrat se desplazaron al lugar para sofocar las llamas.
